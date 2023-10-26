"Мы со страхом ждем холодов": какова ситуация с теплоснабжением в Казахстане

В Казахстане уже начался отопительный сезон. Предыдущая зима запомнилась целой чередой серьезных аварий в системе теплоснабжения. Дважды властям пришлось ввести режим ЧС. Сначала крупная авария произошла на теплоэнергоцентрали Риддера, потом на ТЭЦ Экибастуза. В результате множество социальных объектов и жилых домов остались без отопления в тридцатиградусные морозы, некоторых горожан даже пришлось эвакуировать.

В этом году чиновники регулярно информировали казахстанцев о том, как идет подготовка к зиме. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр после очередного визита с проверкой заявил, что ТЭЦ Риддера и Экибастуза готовы к отопительному сезону, так что сбоев не будет.

Могут ли казахстанцы надеяться, что этой зимой тепло в их дома будет подаваться непрерывно, разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

В феврале 2023 года министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев назвал свежие числа по проценту износа теплосетей в разных регионах. Эти данные звучали как укор властям, которые настолько запустили ситуацию на местах, что люди замерзают в собственных домах, а нередко и теряют имущество из-за лопнувших батарей.

"Средний износ по республике на сегодня составляет 54%. Планируется 54 проекта по строительству и реконструкции порядка 180 километров сетей теплоснабжения", – сообщил министр.

При этом в Северо-Казахстанской области уровень износа соответствующей инфраструктуры оценивался в 65 %, в Восточно-Казахстанской области – 66 %, в Абайской и Карагандинской – 68 %, а в Павлодарской области – 82 %. Все эти регионы славятся продолжительными и нередко очень суровыми зимами, температура там часто падает до минус 40.

В июле министр обнародовал новые данные.

"Сегодня наиболее высокий износ коммунальных сетей сохраняется в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях и области Улытау", – рассказал Карабаев.

Количество проектов выросло до 57, и летом все они находились на разных стадиях реализации.

Статистика по отдельным городам не радует. Например, тепломагистрали Уральска изношены на 88%, — это официальная оценка Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области. Что еще хуже, это не уникальный случай. Например, в Экибастузе уровень износа тепловых сетей превышает 90%.

"Средний износ основного оборудования ТЭЦ составляет 66%. При этом износ энергооборудования ТЭЦ городов Уральска, Тараза, Кентау, Кызылорды и Степногорска превышает 80%", – отметил заслуженный энергетик казахстанской электроэнергетической ассоциации Жакып Хайрушев.

На данный момент в Казахстане работают 37 ТЭЦ, из которых 28 "в строю" уже более полувека, остальные 9 – более 30 лет. 19 из них определены в красную зону, то есть критическую.

Регулярные ремонтные работы не слишком улучшают ситуацию, потери тепла составляют до 30 %. В числе причин, которые привели к столь удручающему положению, Хайрушев назвал, например, отсутствие теплоизоляции и низкий уровень автоматизации, который необходим на предприятиях такого масштаба.

Еще один важный фактор – хотя ремонтные работы на ТЭЦ ведутся, подрядчики очень часто не укладываются в назначенный срок. Например, завершение работ на четвертом котле ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау" сдвинули на конец октября.

Текущий отопительный сезон тоже начался не без скандалов.

В Атырау подключить дома к теплу обещали в этом году пораньше, 9 октября, однако в назначенную дату отопление заработало только в 150 домах из 1228. Об этом сообщил глава городской жилищной инспекции. Он также заверил, что остальные дома будут подключены поэтапно, за исключением 72, в которых нужно решить технические проблемы разного характера. Эти дома получат тепло после решения проблем, для чего были выделены три бригады специалистов. Возмущенные горожане, впрочем, успели устроить пикет.

В Алматы аким города Ерболат Досаев обещал, что ремонт тепловых сетей будет завершен к 15 сентября, однако местами он затянулся почти на месяц. 18 октября без отопления и горячей воды остались несколько кварталов. Причиной стал масштабный порыв на трубопроводе, который функционирует с 1976 года, то есть 47 лет. Аварию устранили в тот же день, однако с учетом общего износа 59,2 % и постоянно растущей из-за ввода в эксплуатацию новых многоквартирных жилых комплексов нагрузки на коммунальные сети, этот порыв можно с уверенностью считать первой ласточкой.

Президент Касым-Жомарт Токаев весной этого года дал первому заместителю премьер-министра Роману Скляру поручение разобраться с положением дел в Экибастузе.

"Что касается модернизации ТЭЦ и подготовки к следующему отопительному сезону, все планы должны быть реализованы в полном объёме и точно в срок. Повторение прошлогодней кризисной ситуации недопустимо. Роман Васильевич, слышите меня?" - заявил президент.

Однако, несмотря на проведенный на теплоэлектроцентрали ремонт, проблема не была решена полностью, и с последствиями этих недоделок многострадальный Экибастуз столкнется уже зимой. В сентябре там проводили гидравлические испытания тепловых магистралей. Одна из них не выдержала, и на улице Машхур Жусупа забил грязный фонтан. При этом провалившая испытание труба была из новых, положенных летом, уже после зимнего чрезвычайного положения, которое, казалось бы, должна была чему-то научить подрядчиков. Это не единственный случай, порывы были и в других районах.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов оптимистично пообещал, что "Экибастуз этой зимой мерзнуть не будет". Но, несмотря на уверения чиновника, что ситуация обойдется, горожане настроены далеко не так радужно.

"По Машхур Жусупа все лето укладывали трубы, они новые. Их сейчас рвет, а что будет зимой. Нам говорят, что город на 98 процентов готов к теплу. Но у нас почти весь город перерыт. Мы со страхом ждем холодов", – рассказала жительница Экибастуза Айнур Ахметова.

Роман Скляр высказался о положении дел на данный момент и дал небольшой прогноз на зиму. По его словам, выходит, что аким Павлодарской области дал обещание, которое невозможно выполнить полностью.

"Аварии бывают даже на совершенно новых сетях. Аварии будут. Весь город у нас без отопления не останется, такого не будет. Аварии наверняка будут проходить, это естественный процесс. Но, по готовности всех систем тепло будет обеспечено. Важно, как эту аварию устраняют. Но такого, чтобы остановился весь город, такого не будет", – заявил Скляр 7 сентября в кулуарах правительства.

Очевидно, что поручение не было выполнено в полном объеме, и все знают об этом. Причем знают настолько хорошо, что, например, отдел экономики и финансов акимата города Экибастуза уже приобрел тепловую пушку за 177 тысяч тенге.

Красноречиво выглядит и другая уже состоявшаяся закупка. Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная приобрело восемь электрических обогревателей.

В Павлодарской области есть еще один примечательный объект инфраструктуры – котельная, которую построили в Аксу еще в 2019 году. Строительство обошлось бюджету в 11 миллиардов тенге, однако сооружение так и не была введено в эксплуатацию, и в этом году оно также останется балластом на балансе города. Все потому, что подрядчик смонтировал в котельной не оговоренные в проекте дробилки для угля, которые в течение уже четырех лет не получается ни демонтировать, ни легализовать. Вся нагрузка по отоплению Аксу опять ляжет на котельную местного ферросплавного завода.

В Павлодаре запуск отопления тоже привел к появлению фонтана из кипятка, к тому же отопительный сезон там начался с задержкой.

Акимат города уже опубликовал на портале госзакупок объявление о покупке двух тепловых пушек, каждая из которых обойдется бюджету в 116 641.90 тенге.

Инциденты с порывами разного масштаба произошли в большинстве крупных городов, начиная с Астаны, где многометровая струя воды забила вверх на проспекте Кенесары у бывшей водонапорной башни. Жители столицы также массово жаловались на неприятный запах, который начал идти от воды после запуска отопления.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев разделяет настрой не акима Байханова, а горожанки. В ответ на прямой вопрос глава ведомства не менее прямо ответил, что казахстанцам стоит ждать новых происшествий, связанных с сетями теплоснабжения.

"Что касается аварий, они достаточно часто происходят в энергосистеме, там масса причин. Поэтому, к сожалению, избежать их не удастся", – сказал Саткалиев.

Беспристрастные цифры подтверждают его правоту – с таким уровнем износа или менять летом все, на что хватит денег, или затыкать зимой дыры. Масштаб износа таков, что первый путь Казахстану пока толком недоступен, миллиардные затраты дают совсем небольшой процент улучшения. Поэтому тепловиков ждут выезды и срочная работа по колено в воде, а всем остальным гражданам стоит, по примеру чиновников, заранее запастись обогревателями.