Морозы до 46 градусов прогнозируют синоптики на севере Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В течение предстоящих трёх суток на большей части республики ожидается морозная погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня Казахстан окажется под влиянием Арктического антициклона.
"С прохождением атмосферных фронтов на востоке страны пройдёт снег, на юго-западе и южных регионах Казахстана сохраняются осадки (дождь, снег), на юге страны 09-11 декабря в предгорных, горных районах пройдет сильный снег", - отметили прогнозисты.
Отмечается, что в ночные часы температура воздуха понизится на северо-западе до 20-37 мороза, на севере до 30-38 мороза, на крайнем севере страны до 40-46 мороза, в центре, на востоке страны до 25-35 мороза.
"По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах туманы", - отметили синоптики.
Самое читаемое
- Поедет - не поедет: жизнеспособность будущего ЛРТ в Астане оценили эксперты
- "Показал половой орган и заставил взять в руки": Учителя физкультуры задержали в Кызылорде
- Все госорганы от нас отказываются: жители ЖК в Астане не могут добиться сноса незаконной постройки
- Кошмар в Косшы: акмолинцы опасаются наступления коммунального коллапса
- С Нового года в Казахстане вводятся пенсионные взносы работодателей