Морозы до 46 градусов прогнозируют синоптики на севере Казахстана

В течение предстоящих трёх суток на большей части республики ожидается морозная погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня Казахстан окажется под влиянием Арктического антициклона.

"С прохождением атмосферных фронтов на востоке страны пройдёт снег, на юго-западе и южных регионах Казахстана сохраняются осадки (дождь, снег), на юге страны 09-11 декабря в предгорных, горных районах пройдет сильный снег", - отметили прогнозисты.

Отмечается, что в ночные часы температура воздуха понизится на северо-западе до 20-37 мороза, на севере до 30-38 мороза, на крайнем севере страны до 40-46 мороза, в центре, на востоке страны до 25-35 мороза.