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Двое суток просидели без тепла и горячей воды жители одного из микрорайонов Шымкента

Сегодня, 13:43
АВТОР
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golos.ua Сегодня, 13:43
Сегодня, 13:43
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Фото: golos.ua

В Шымкенте жителям 11 многоэтажных жилых домов в связи с неисправностью внутриквартальных тепловых сетей теплоснабжения отключили горячую воду и тепло 5 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Восстановить внутриквартальные тепловые сети теплоснабжения в микрорайоне Туран-1 в Шымкенте удалось только 7 декабря.

Сообщается, что для проведения работ по устранению возникших дефектов были привлечены четыре бригады, в срочном порядке заменены трубопроводы теплосети 500 метров, диаметром 133 миллиметров , 108 миллиметров и 76 миллиметров.

Отмечается, что жители 11 домов полностью подключены к системе отопления.

"В настоящее время во все многоэтажные жилые дома микрорайона подается горячая и теплая вода в обычном режиме", - отметили в акимате.

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