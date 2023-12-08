Двое суток просидели без тепла и горячей воды жители одного из микрорайонов Шымкента

В Шымкенте жителям 11 многоэтажных жилых домов в связи с неисправностью внутриквартальных тепловых сетей теплоснабжения отключили горячую воду и тепло 5 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Восстановить внутриквартальные тепловые сети теплоснабжения в микрорайоне Туран-1 в Шымкенте удалось только 7 декабря.

Сообщается, что для проведения работ по устранению возникших дефектов были привлечены четыре бригады, в срочном порядке заменены трубопроводы теплосети 500 метров, диаметром 133 миллиметров , 108 миллиметров и 76 миллиметров.

Отмечается, что жители 11 домов полностью подключены к системе отопления.