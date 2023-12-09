Реабилитационный центр для бездомных животных в Павлодаре едва не замёрз в 30-градусный мороз

Павлодарские зоозощитники в ночь с пятницы на субботу отчаянно просили о помощи. К ночи столбики термометров упали ниже 30 градусов мороза, передаёт BaigeNews.kz.

Реабилитационный центр для раненых и больных животных "Сердца Павлодара" начал замерзать. Система отопления в клинике, где в стационаре содержатся десятки больных собак и кошек, не выдержала испытания холодами.

"У нас разморозились батареи, нет ни тепла, ни воды, в клинике много тяжёлых животных, на улице -30, нам очень нужны пушки, чтобы отогревать батареи, согревать животных. Кто чем может помочь, пожалуйста, отзовитесь, время идёт на часы, чтобы спасти отопительную систему, а главное наших хвостатых пациентов", — цитирует крик о помощи волонтёров ОФ "Сердца Павлодара" паблик Tipavlo.

Руководитель клиники по имени Кристина вышла в прямой эфир и показала, как мёрзнут её подопечные собаки. Девушка обратила внимание на то, что здоровые животные легко пережили бы временные неудобства, однако эти собаки — "лежачие больные", которые не могут активно двигаться, чтобы согреться. Неравнодушные горожане собакам принесли дополнительные одеяла, а волонтёрам предоставили спецодежду. За ночь, по словам зоозащитников, лопнули четыре радиатора.

"В клинике дубак. Очень холодно. Половину животных будем переносить в приют, батареи снимаем. Срочно нужны пушки отогреть батареи, трубы и самих животных. Нужны руки, кто будет отогревать батареи", — рассказала о ситуации Кристина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОФ "Сердца Павлодара" (@serdca_pavlodara_shelter)

Кроме того павлодарцы объявили сбор на обогреватели и радиаторы, которые планируют закупать сегодня.

"Мы наладили циркуляцию воды по трубам! Животные в тепле благодаря вам!", — поблагодарили горожан волонтёры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОФ "Сердца Павлодара" (@serdca_pavlodara_shelter)

Напомним, ране синоптики спрогнозировали в некоторых регионах морозы до 46 градусов в ближайшие три дня.