Без тепла осталась часть жителей Степногорска в 30-градусный мороз

Аварийный порыв на магистральной теплотрассе привёл к тому, что часть жителей Степногорска осталась без тепла в своих квартирах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Сообщается, что аварийный порыв произошёл 7 декабря в 21.45 на пересечении улиц Славской и Целиноградской. Чтобы в ближайшем времени устранить нарушения и вернуть горожанам теплоснабжение, создан оперативный штаб. На месте работают 15 человек и шесть единиц техники.

Отметим, по данным синоптиков, температура воздуха в Степногорске утром 8 декабря опустилась до 33 градусов со знаком минус.