Жителей Риддера предупредили о возможной эвакуации

Из-за подъёма уровня воды в русле реки Хариузовка несколько домов и дворовых территорий жителей Риддера подтопило, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Сообщается, что 8 декабря поздно ночью в Риддере в русле реки Хариузовка произошёл подъём уровня воды из-за снежной шуги, в результате произошло подтопление четырёх дворовых территорий частного сектора по улице Кирова, переулке Усть-Каменогорский, переулке Хариузовский, а также подтоплено два частных дома по улице Кирова.

"Сотрудниками УЧС Риддера и местными исполнительными органами произведено оповещение населения. В готовность приведены силы и средства на случай возможной эвакуации", - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что для временного размещения населения своевременно подготовлен пункт временного размещения в здании КГУ "Риддерский колледж".

Спасатели отметили, что население от эвакуации отказалось.

Также сообщается, что для откачки воды с придворовых территорий и домов задействованы мотопомпы, для очистки от наледи и создания уклона в сторону русла рек привлечена спецтехника.

"Всего в ликвидации последствий ЧС задействовано 20 человек личного состава и семь единиц техники, две мотопомпы МИО, ДЧС ВКО и Департамента полиции. Сотрудниками ТОО "ЛК ГЭС" уменьшен сброс воды. Проводится мониторинг. По состоянию на 7:30 вода с дворовых территорий ушла, остаётся только в погребах", - сообщили в ДЧС.

Отмечается, что водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение в Риддере осуществляется в полном объёме.



