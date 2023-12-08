Авария на теплотрассе в Степногорске: 60 домов подключили к отоплению

60 домов подключили к отоплению после того, как порыв на теплотрассе был устранён, сообщает BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил социальные объекты и жителей дома №17 микрорайона №6, где из за аварии была отключена подача тепла.

На устранение порыва были мобилизованы все коммунальные службы города, организована сменная бригада работников. В пресс-службе также сообщили, что информация о количестве домов, которые не подключены к отоплению, уточняется.

Напомним, часть жителей Степногорска осталась без тепла в квартирах почти на 11 часов. Аварийный порыв произошёл 7 декабря в 21:45 на пересечении улиц Славской и Целиноградской.

О ситуации в городе корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с жителями Степногорска.