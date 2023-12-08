Очисткой вокруг подтопленных домов занимаются в Риддере

В настоящее время в Риддере воду от подтопленных домов уже откачали, приступили к высушиванию фундаментов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Комиссия определяет сумму нанесенного ущерба. При необходимости, на период сушения, их обеспечат жильем. Ситуацию держит на контроле лично глава региона.

Осмотрев место подтопления, аким ВКО Ермек Кошербаев отметил, что любой частник должен осознавать меру ответственности.

"Если же это стихийное бедствие, надо продумать план действия, чтобы это не повторялось. Не может же быть такое из года в год. Нужно рассмотреть все варианты решения этого вопроса. Выбрать из них наиболее оптимальный, выделить деньги", – сказал Ермек Кошербаев.

Ермек Кошербаев побывал на Риддер ТЭЦ, проинспектировал работу теплоисточника в условиях наступивших холодов.

Напомним, из-за подъёма уровня воды в русле реки Хариузовка несколько домов и дворовых территорий жителей Риддера подтопило. Местные власти предложили эвакуировать жителей пострадавших домов, но те отказались.