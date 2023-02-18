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  • Батареи снова "без признаков жизни": что происходит в Экибастузе
Instagram/ete_ekb Сегодня, 14:48
157
Сегодня, 14:48
157
Фото: Instagram/ete_ekb

Батареи снова "без признаков жизни": что происходит в Экибастузе

Экибастузцы в соцсетях снова жалуются на остывшие батареи в своих квартирах. В городе снова произошло ЧП на ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz.

По месседжерам снова стали распространять фото термометров и жаловаться на холод в Экибастузе. 

Слухи о том, что в городе остановили ТЭЦ, прокомментировали на предприятии, подтвердив, что на станции действительно проблемы, однако теплоцентраль всё-таки работает.

"В ночь на 18 февраля в 4:55 часов на станции произошёл обрыв заглушки на трубопроводе сетевой воды. Для локализации места повреждения трубопровода сетевой воды поочерёдно остановлены работающие котлоагрегаты № 12, 13, 15, сетевые насосы. Сразу же проведены работы по отсечению поврежденного участка и начаты ремонтные работы. Работа станции не была остановлена. В работе остались три энергетических котлоагрегата № 5, 6, 9 и энергетические насосы. Циркуляция теплоносителя обеспечивалась на сниженных параметрах", — говорится в сообщении на официальной странице "Экибастузтеплоэнерго".

Руководство ТЭЦ предварительно обещает устранить повреждение к 15:30, после чего будет проведено заполнение остановленных котлоагрегатов и поэтапный ввод их в работу. 

К полуночи станция планирует выйти на параметры теплоносителя в 60 градусов.

Жителей города просят не сливать сетевую воду с теплоносителей жилых домов, чтобы избежать размерзания системы теплоснабжения.

Напомним, под пристальным вниманием главы государства и правительства Экибастуз оказался после режима ЧП, который объявили в 28 ноября и сняли 8 декабря. Позже глава Минэнерго Болат Акчулаков отметил, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки.

Расследованием ноябрьской аварии занимались две комисии. Первая расследовала технологическое нарушение на Экибастузской ТЭЦ, вторая – на тепловых сетях. В результате Ккомпанию "Экибастузтеплоэнерго" привлекли к ответственности за нарушения на ТЭЦ, оштрафовав на 1,1 миллиона тенге. Позже в Министерстве энергетики сообщили, что на пяти котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ планируют провести ремонт.

Ранее школьникам Экибастуза с 7 по 13 февраля пришлось уйти на дистанционку. В городском акимате тогда объясняли: из-за того, что 6 февраля на местной ТЭЦ работало только три котлоагрегата, температурные параметры в социальных объектах не соответствовали нормам. Из дома школьники учились до 10 февраля.

11 февраля в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Он проверил температуру в социальных объектах и поручил подготовить все учебные заведения к 13 февраля. Также Скляр потребовал уволить гендиректора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина, который ранее заявлял, что теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона.

Также Роман Скляр ранее комментировал идею передачи ТЭЦ Экибастуза в собственность государства, после того, как владелец предприятия Александр Клебанов заявил, что готов отдать ТЭЦ за один тенге. 

"Акционер готов за один тенге или ноль тенге передать ее в собственность государству, но получается, что ситуация нелицеприятная, когда, получив от этой ТЭЦ в течение 16 лет определенные дивиденды, просто, как говорится "выжав из нее все соки", просто хотели бы ее вернуть. Так не пойдет. Они должны продолжать вкладывать туда средства, но позже, скажем, когда будут выработаны механизмы. До конца марта будет проведен аудит станции и тепловых сетей. Потом будет принято решение о том, сколько необходимо сейчас туда вкладывать средства и пропорционально, кто будет вкладывать. Я считаю, что собственники станции также должны участвовать в этом", — заявил Скляр. 

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#Экибастуз #авария на ТЭЦ
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:48
157
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