Батареи снова "без признаков жизни": что происходит в Экибастузе

Фото: Instagram/ete_ekb

Экибастузцы в соцсетях снова жалуются на остывшие батареи в своих квартирах. В городе снова произошло ЧП на ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz.

По месседжерам снова стали распространять фото термометров и жаловаться на холод в Экибастузе.

Слухи о том, что в городе остановили ТЭЦ, прокомментировали на предприятии, подтвердив, что на станции действительно проблемы, однако теплоцентраль всё-таки работает.

"В ночь на 18 февраля в 4:55 часов на станции произошёл обрыв заглушки на трубопроводе сетевой воды. Для локализации места повреждения трубопровода сетевой воды поочерёдно остановлены работающие котлоагрегаты № 12, 13, 15, сетевые насосы. Сразу же проведены работы по отсечению поврежденного участка и начаты ремонтные работы. Работа станции не была остановлена. В работе остались три энергетических котлоагрегата № 5, 6, 9 и энергетические насосы. Циркуляция теплоносителя обеспечивалась на сниженных параметрах", — говорится в сообщении на официальной странице "Экибастузтеплоэнерго".

Руководство ТЭЦ предварительно обещает устранить повреждение к 15:30, после чего будет проведено заполнение остановленных котлоагрегатов и поэтапный ввод их в работу.

К полуночи станция планирует выйти на параметры теплоносителя в 60 градусов.

Жителей города просят не сливать сетевую воду с теплоносителей жилых домов, чтобы избежать размерзания системы теплоснабжения.

Напомним, под пристальным вниманием главы государства и правительства Экибастуз оказался после режима ЧП, который объявили в 28 ноября и сняли 8 декабря. Позже глава Минэнерго Болат Акчулаков отметил, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки.

Расследованием ноябрьской аварии занимались две комисии. Первая расследовала технологическое нарушение на Экибастузской ТЭЦ, вторая – на тепловых сетях. В результате Ккомпанию "Экибастузтеплоэнерго" привлекли к ответственности за нарушения на ТЭЦ, оштрафовав на 1,1 миллиона тенге. Позже в Министерстве энергетики сообщили, что на пяти котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ планируют провести ремонт.

Ранее школьникам Экибастуза с 7 по 13 февраля пришлось уйти на дистанционку. В городском акимате тогда объясняли: из-за того, что 6 февраля на местной ТЭЦ работало только три котлоагрегата, температурные параметры в социальных объектах не соответствовали нормам. Из дома школьники учились до 10 февраля.

11 февраля в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Он проверил температуру в социальных объектах и поручил подготовить все учебные заведения к 13 февраля. Также Скляр потребовал уволить гендиректора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина, который ранее заявлял, что теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона.

Также Роман Скляр ранее комментировал идею передачи ТЭЦ Экибастуза в собственность государства, после того, как владелец предприятия Александр Клебанов заявил, что готов отдать ТЭЦ за один тенге.