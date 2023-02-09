Теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона

Фото: pavlodarnews.kz/Константин Шелков

Павлодарский монополист поделился прогнозом по ситуации в Экибастузе. По словам генерального директора АО "Павлодарэнерго", теплоснабжение в городе горняков не смогут наладить до конца отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На пресс-конференции в региональной службе коммуникаций представитель монополиста подчеркнул, что состояние котлоагрегатов, особенно водогрейных, не позволяет выдавать стабильные температурные параметры.

"В связи с этим выдаются пониженные параметры, и такая ситуация прогнозируется до конца отопительного сезона, – заявил Вадим Лесин. – Мы устранили порывы на сетях, которые были во время режима ЧС. Работаем на улучшение показателей. Но грязь с магистральных сетей попала в котлоагрегаты, что нарушило циркуляцию экранных поверхностей".

По словам Вадима Лесина, весь январь персонал ТЭЦ и привлечённые подрядчики занимались стабилизацией работы станции. Стабильные параметры выдавать удавалось всего шесть дней. На ТЭЦ круглосуточно работают около 120 человек.

По последним данным, на экибастузской ТЭЦ в работе всего четыре котла, шесть – на ремонте. Температурные параметры на выходе – 60 градусов, на обратке – 44.