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Школьники Экибастуза с понедельника вернутся c дистанционки за парты
С 13 февраля занятия для школьников и студентов колледжей в Экибастузе вновь будут проводить офлайн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Как пояснили в городском отделе образования, в Экибастузе улучшилась теплоподача.
"Ежедневно будем мониторить температурный режим для оперативного реагирования и решения возникающих вопросов", — добавили в ведомстве.
Напомним, на удалёнку школьники ушли 7 февраля. В городском акимате тогда объясняли: из-за того, что 6 февраля на местной ТЭЦ работало только три котлоагрегата, температурные параметры в социальных объектах не соответствовали нормам. Из дома школьники учились до 10 февраля.
11 февраля в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Он проверил температуру в социальных объектах и поручил подготовить все учебные заведения к 13 февраля. Также Скляр потребовал уволить гендиректора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина, который ранее заявлял, что теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона.
Под пристальным вниманием главы государства и правительства Экибастуз оказался после режима ЧП, который объявили в 28 ноября и сняли 8 декабря. Позже глава Минэнерго Болат Акчулаков отметил, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки.
Расследованием ноябрьской аварии занимались две комисии. Первая расследовала технологическое нарушение на Экибастузской ТЭЦ, вторая – на тепловых сетях. В результате Ккомпанию "Экибастузтеплоэнерго" привлекли к ответственности за нарушения на ТЭЦ, оштрафовав на 1,1 миллиона тенге. Позже в Министерстве энергетики сообщили, что на пяти котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ планируют провести ремонт.
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