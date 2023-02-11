"Резкого повышения тарифов в Экибастузе мы не допустим" — Скляр

Фото: primeminister.kz

За январь этого года жителям Экибастуза списали 70 процентов счетов за услуги теплоснабжения. Также обещают не допустить резкого повышения тарифов на тепло. Об этом стало известно во время рабочей поездки в регион первого заместителя премьер-министра страны Романа Скляра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В Экибастузе Роман Скляр ознакомился с работой ТЭЦ и обеспечением подачи тепла потребителям.

Первый вице-премьер осмотрел участки, на которых круглосуточно идут ремонтно-восстановительные работы. На сегодняшний день в работе находятся шесть котлоагрегатов и 11 сетевых насосов. В ремонте сейчас четыре котла и три насоса. Основная причина остановки котлов — ремонт поверхностей нагрева.

На сетях зафиксировано 19 повреждений, в том числе 9 – на магистральных сетях, 10 – на внутриквартальных сетях. Недогрев на протяжении нескольких лет испытывают 26 многоэтажных жилых домов. Для устранения проблемы специалисты проводят промывку внутренних систем теплоснабжения, подводящих сетей и наладочные работы.

Собственнику ТЭЦ поручено в двухдневный срок разработать дорожную карту по обеспечению необходимой паровой нагрузки, а также ускорить поставки материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ. Акимату Экибастуза — усилить контроль и мониторинг сливов горячей воды в домах.

Между тем, ранее сообщалось, что по требованию первого вице-премьера, уволен гендиректор АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин. Роман Скляр отметил, что возникшие проблемы с перебоями в теплоснабжении должны были решаться на уровне собственника объекта, а не на уровне правительства.

Кроме того, ещё во вторник министр национальной экономики Алибек Куантыров заявлял, что скорее всего, больше всего тарифы на комуслуги вырастут в Экибастузе и Риддере. По его словам, произойдёт это из-за необходимости ремонта и модернизации изношенных коммунальных сетей. Однако первый вице-премьер успокоил жителей города горняков.

"Резкого повышения тарифов в Экибастузе мы не допустим. Ремонтную кампанию по окончанию отопительного сезона мы проведём", — подчеркнул Скляр.

Как отметил аким города Аян Бейсекин, собственникам 91 дома, где была повреждена внутридомовая система отопления, произведен полный перерасчет по оплате за тепловую энергию на сумму 121,9 миллиона тенге. В декабре за счёт собственника станции произведена компенсация за электроэнергию на общую сумму 241,8 миллиона тенге. За январь этого года жителям Экибастуза списаны 70 процентов счетов за услуги теплоснабжения.

Роман Скляр также ознакомился с ходом ремонтных работ в пострадавших домах, поговорил с жителями. На сегодняшний день в 152-х квартирах завершен ремонт. Задействованы 42 бригады. Всего ремонт будет проведен в 252 квартирах.

Также Роман Скляр посетил средние общеобразовательные школы №7 и №11. В отдельных кабинетах температурный режим не превышает 16-17 градусов тепла, наблюдаются перебои с подачей отопления.

С 7 февраля учебные заведения Экибастуза переведены на дистанционный формат обучения, в детских садах организованы дежурные группы. Планируется, что с 13 февраля образовательные учреждения начнут работу в штатном режиме.

Фото: пресс-служба Правительства РК