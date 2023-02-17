"Выжал из нее все соки" - Скляр о передаче ТЭЦ Экибастуза в госсобственность

Фото: exk.kz

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал идею передачи ТЭЦ Экибастуза в собственность государства, передает BaigeNews.kz. Ранее владелец предприятия Александр Клебанов заявил, что готов отдать ТЭЦ за один тенге.

"Акционер готов за один тенге или ноль тенге передать ее в собственность государству, но получается, что ситуация нелицеприятная, когда, получив от этой ТЭЦ в течение 16 лет определенные дивиденды, просто, как говорится "выжав из нее все соки", просто хотели бы ее вернуть. Так не пойдет. Они должны продолжать вкладывать туда средства, но позже, скажем, когда будут выработаны механизмы. До конца марта будет проведен аудит станции и тепловых сетей. Потом будет принято решение о том, сколько необходимо сейчас туда вкладывать средства и пропорционально, кто будет вкладывать. Я считаю, что собственники станции также должны участвовать в этом", - сообщил Скляр.

Он отметил, что повышение тарифов не будет резким в соответствии с финансовым состоянием потребителей.

Напомним, 28 ноября в Экибастузе объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях, в результате чего остановились котлы на ТЭЦ. Позже глава Минэнерго Болат Акчулаков отметил, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки.