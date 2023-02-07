Масштабный ремонт системы теплоснабжения проведут в Экибастузе

В Экибастузе принимают меры по стабилизации температурного режима в квартирах горожан и на соцобъектах. На специальном совещании под председательством первого вице-премьера Романа Скляра рассмотрели вопросы замены ряда участков тепловой сети и подготовки к ремонтным работам на ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Представители министерств энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, АО "Казцентр ЖКХ", Комитета атомного и энергетического надзора и контроля совершили выезд в Экибастуз. Ознакомившись с ходом ремонтных работ, члены рабочей группы также посетили социальные объекты и жилые многоквартирные дома", - говорится в релизе.

На Экибастузской ТЭЦ функционируют пять котлов – два энергетических и три водогрейных. В ремонте находятся еще пять агрегатов. Параллельно круглосуточно ведутся работы по устранению повреждений тепловой сети. На данный момент имеется девять повреждений на внутриквартальных участках.

Кроме того, в Экибастузе продолжаются работы по регулировке температуры подачи тепла. Согласно нормативу, она должна составлять 77/53 градуса (на выходе), фактический показатель – 64/45 градусов. Температура на улице - минус 21 градус.

6 февраля в связи с понижением температурных параметров отопления принято решение перевести школы города на дистанционный формат обучения.

В городе 28 многоквартирных домов, систематически испытывающих недогрев.

"На период отопительного сезона принято решение произвести наладку систем теплоснабжения данных домов по более высоким параметрам. Работы будут произведены коммунальными предприятиями. Также в городе ведётся подготовка к масштабной ремонтной кампании, которая начнется по завершении отопительного сезона. Проводится технический аудит городской системы теплоснабжения, по итогам чего будут определены меры по её комплексному восстановлению", - сообщили в пресс-службе правительства.

Уже имеется ПСД на реконструкцию четырёх магистралей общей протяжённостью порядка пяти километров, которая проходит госэкспертизу. Кроме того, подготовлены расчёты на проведение ремонта 400 километров внутриквартальных сетей города.

Для проведения масштабной ремонтной кампании и определения источников финансирования разработан проект меморандума в части распределения ответственности между акиматом области и АО "ЦАЭК".

Для перерасчёта потребителям оплаты за тепловую энергию разработан новый алгоритм начисления стоимости услуг теплоснабжения.