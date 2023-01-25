"Экибастузтеплоэнерго" оштрафовали на 1,1 миллиона тенге за нарушения на ТЭЦ

Компанию "Экибастузтеплоэнерго" привлекли к ответственности за нарушения на ТЭЦ, сообщил руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического контроля по Павлодарской области Ринат Какимжанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"По результатам расследования технологического нарушения на Экибастузской ТЭЦ ТОО "Экибастузтеплоэнерго" привлекли к адмответственности по двум статьям 300 – "Нарушение утверждённых правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, технической эксплуатации электроустановок потребителей", а также "Нарушение установленных режимов энергопотребления" и 301-2 – "Нарушение требований о предоставлении информации о технологических нарушениях", – сообщил Какимжанов.

Расследованием ноябрьской аварии занимались две комисии. Первая расследовала технологическое нарушение на Экибастузской ТЭЦ, вторая – на тепловых сетях.

По словам Какимжанова, ошибочное включение персоналом химического цеха подпиточных насосов из-за некорректных показаний электроконтактного манометра давления в обратном трубопроводе теплосети (промерзла импульсная линия) стало причиной технологического нарушения на Экибастузской ТЭЦ.

"В соответствии с предпринимательским кодексом в рамках внеплановой проверки, ТОО "Экибастузтеплоэнерго" привлечено к административной ответственности по статье 300", – дополнил руководитель ведомства.

Административные дела рассматривались департаментом в порядке сокращённого производства. Общая сумма наложенных штрафов - 1 110 750 тенге.