Арестованы еще трое фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал Аминчона Исломова — седьмого фигуранта по делу о теракте в "Крокус сити холле", передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Избрать меру пресечения в отношении Аминчона Исломова в виде заключения под стражу сроком до 22 мая", — сказано в решении суда. Заседание проходило в закрытом режиме. Ранее суд арестовал по этому делу Диловара и Исроила Исломовых.

Трем арестованным вменяется п. "б", ч. 3, ст. 205 Уголовного Кодекса РФ, который предусматривает участие в террористическом акте группой лиц. Максимальное наказание по этому составу — пожизненное лишение свободы.

Исломовы Аминчон и Диловар являются родными братьями, Исломов Исроил их отец. Согласно материалам дела, все они уроженцы Душанбе.

Диловар и Исроил имеют российское гражданство. Диловар Исломов работал таксистом, он женат, имеет ребенка. У Аминчона Исломова семеро детей от двух жен. Исроил Исломов живет в Твери.

По данным следственного комитета России, число погибших в результате теракта в "Крокус сити холле" выросло до 139, опознаны 75.

Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека. 52 человека уже выписаны из больниц. На стационарном лечении остаются 93 человека, в том числе 5 детей.

22 марта в "Крокус сити холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.

Ранее сообщалось о 137 погибших и 154 пострадавших. Спасательная операция на месте теракта завершена, поисковая ещё продолжается. В Москве начали процедуру опознания погибших в теракте.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

ФСБ сообщила о задержании 11 человек, четыре из которых принимали непосредственное участие в теракте. Ведётся дальнейшая работа над выявлением пособнической базы и всех обстоятельств теракта.

Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус сити холл".

МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала. Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали в теракте в "Крокус сити холле".