Число погибших в теракте в "Крокусе" выросло до 139

Число погибших в результате теракта "Крокус сити холле" выросло до 139, опознаны 75, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом 25 марта сообщил глава следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании у Владимира Путина о мерах, принятых после теракта в "Крокус Сити Холле".

По его словам, восстановлена хронология теракта. Террористы использовали для поджога концертного зала в "Крокус сити холле" бензин. В настоящее время все четверо исполнителей теракта в "Крокус сити холле" признали вину, еще трое задержаны за помощь террористам.

Ранее Минздрав Московской области сообщил, что число пострадавших в теракте в "Крокусе" достигло 182.

По данным, озвученным на совещании, 52 человека уже выписаны из больниц. На стационарном лечении остаются 93 человека, в том числе 5 детей.

Московские врачи не потеряли ни одного из пострадавших в "Крокусе" в крайне тяжелом состоянии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также отметил, что первые 60 пострадавших из-за теракта получили единовременные выплаты.

Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.

Ранее сообщалось о 137 погибших и 154 пострадавших. Спасательная операция на месте теракта завершена, поисковая ещё продолжается. В Москве начали процедуру опознания погибших в теракте.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

ФСБ сообщила о задержании 11 человек, четыре из которых принимали непосредственное участие в теракте. Ведётся дальнейшая работа над выявлением пособнической базы и всех обстоятельств теракта.

Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус сити холл".

МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала. Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали в теракте в "Крокус сити холле".