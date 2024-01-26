Жители Алматы вновь ощутили землетрясение

Ночью 26 января жители Алматы ощутили землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК.

"26 января в 02.01 зарегистрировано землетрясение. Его эпицентр расположен в 262 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12, 7. Магнитуда MPV 5, 7. Глубина 10 км", — говорится в сообщении.

Сведения об ощутимости: Алматы, Талгар — 2 балла.

23 января жители Алматы и ряда регионов Казахстана ощутили землетрясение. По информации Сети сейсмических станций, эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.

Почувствовав толчки, люди начали покидать дома. Акимат сообщил, что в каждом районе города во всех школах и детсадах открыты пункты приёма пострадавших.

Была запущена "горячая линия" для обращений граждан, развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.

Жители Алматы не получили SMS-оповещения во время землетрясения. Почему так произошло, объяснили в ДЧС города.

За медицинской помощью в Алматы обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести. Среди них — ушибы головы, защемления, растяжения конечностей. Некоторые жители в панике выпрыгивали из окон.

В ДЧС сообщили, что за ночь 23 января на номера горячей линии поступило 377 звонков.

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