Все данные о пунктах сбора жителей на платформе 2ГИС Алматы - акимат

Акимат Алматы сообщил, что в каждом районе города работают точки сбора населения при ЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Зачастую это организации образования, соответствующие самым строгим строительным нормам и правилам: школы, детсады, колледжи, вузы.

Все данные о пунктах размещены на платформе 2ГИС Алматы. При вводе в поисковике приложения "пункт приема пострадавшего населения", на картах отобразятся все имеющиеся пункты сбора для жителей. Такие данные имеются и на официальных сайтах ДЧС города Алматы и районных акиматов.

"В настоящее время сотрудники районных акиматов уже находятся в точках сбора. Также сообщаем, что все стационары, организации родовспоможения, скорая медицинская помощь работают в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе акимата.

Адреса пунктов приёма граждан можно найти здесь.

Также здесь обратились с просьбой не распространять ложную информацию.

"Все данные будут распространяться только на официальном сайте ДЧС города Алматы", - отмечается в сообщении.