Война Израиля с ХАМАС вступает во "вторую стадию" — Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война его страны с ХАМАС вступила во "вторую стадию", поскольку израильские войска и бронетехника вторгаются в Газу в рамках расширения наземных операций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Al Jazeera.

На пресс-конференции в Тель-Авиве в субботу вечером Нетаньяху призвал израильтян готовиться к "длительному и упорному" наступлению, назвав эту кампанию "второй войной за независимость" страны с 1948 года.

"Это вторая стадия войны, цели которой ясны – уничтожить руководство ХАМАСА и военный потенциал и вернуть заложников домой, — сказал Нетаньяху журналистам. — Мы только в начале. Мы уничтожим врага на земле и под землёй".

Комментарии Нетаньяху прозвучали после того, как ночью в Газе продолжалось почти полное отключение связи на фоне интенсивных израильских бомбардировок, которые, как считается, были направлены на расчистку пути для продвижения войск в анклав.

Палестинские СМИ в воскресенье сообщили, что телефонная и интернет-связь в анклаве постепенно восстанавливается.

Тарек Абу Аззум, репортер из Хан-Юниса в Газе, заявил в пятницу, что израильские бомбардировки анклава усилились в восточных и северных районах сектора.

"Такого рода атаки дают чёткое разрешение израильским наземным войскам продолжать продвижение вглубь территории", - сказал Абу Аззум.

Напомним, 7 октября из сектора Газа на территорию Израиля были выпущены тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что массированный ракетный обстрел произвело палестинское движение ХАМАС.

Военные власти Израиля заявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа, в частности, атакованы многоэтажные здания в Газе. По данным армии Израиля, там находилась принадлежащая ХАМАС военная инфраструктура. По информации же палестинских СМИ, в высотках было около 100 жилых квартир.

На всей территории Израиля введён режим чрезвычайного положения. В стране объявили мобилизацию и набор добровольцев в силы правопорядка.

22 октября в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана и её 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины.

Депутат Нурия Ниязова предложила обеспечить связью казахстанцев, находящихся в секторе Газа. По данным МИД страны, информация о точном количестве казахстанцев, находящихся в секторе Газа, постоянно уточняется.

Израиль в пятницу вечером отключил телефонную связь в Газе, в результате чего Сектор Газа оказался полностью отрезаным от внешнего мира.