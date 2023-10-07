По Израилю выпустили тысячи ракет из сектора Газа

Террористы из сектора Газа в субботу утром проникли в приграничные районы Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передаёт BaigeNews.kz.

Жителей ближайших насёленных пунктов попросили не выходить из домов и держаться вблизи бомбоубежищ.

"За последний час террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газа по территории Израиля. В ряде мест террористы проникли на израильскую территорию", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива.

По данным местных СМИ, десятки ракет были выпущены с территории сектора Газа по городам Израиля. На фоне происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", министр обороны страны Йоав Галант одобрил набор в армию резервистов.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Также известно, что движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием "Наводнение Аль-Акса". По словам главы военного крыла ХАМАС, по территории страны было выпущено более 5 тысяч ракет.

В Сдероте вооружённые палестинцы захватили полицейский участок. Известно о перестрелке между напавшими и солдатами ЦАХАЛ. Утверждается, что несколько израильских силовиков попали в плен.