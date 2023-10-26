Обеспечить связью казахстанцев, находящихся в секторе Газа, предложила депутат

Депутат Нурия Ниязова в депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова выразила опасения за казахстанцев, которые находятся в зонах конфликта. Она предложила обеспечить связью казахстанцев, находящихся в секторе Газа, передаёт BaigeNews.kz.

Она привела в пример ситуацию, связанную с резким осложнением военно-политической обстановки в Палестине и Израиле.

"У большинства наших граждан есть связь, но каждый звонок с представителями нашего посольства списывает с баланса большие суммы, так как они находятся в роуминге и большинство не имеют возможности оплачивать такие суммы, к тому же не у всех подключена связь тех операторов, которые имеют роуминг в данном регионе. Поэтому необходимо выработать ряд мер, своего рода Протокол, в котором должны быть задействованы разные Министерства, имеющие четкий алгоритм между собой", - сказала депутат на заседании правительства.

Нурия Ниязова указала на необходимость проработать этот вопрос с компаниями, обеспечивающими телефонную и другую связь.