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Обеспечить связью казахстанцев, находящихся в секторе Газа, предложила депутат

26 Октября, 15:43
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BaigeNews.kz/Артём Чурсинов 26 Октября, 15:43
26 Октября, 15:43
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Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Депутат Нурия Ниязова в депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова выразила опасения за казахстанцев, которые находятся в зонах конфликта. Она предложила обеспечить связью казахстанцев, находящихся в секторе Газа, передаёт BaigeNews.kz.

Она привела в пример ситуацию, связанную с резким осложнением военно-политической обстановки в Палестине и Израиле.

"У большинства наших граждан есть связь, но каждый звонок с представителями нашего посольства списывает с баланса большие суммы, так как они находятся в роуминге и большинство не имеют возможности оплачивать такие суммы, к тому же не у всех подключена связь тех операторов, которые имеют роуминг в данном регионе. Поэтому необходимо выработать ряд мер, своего рода Протокол, в котором должны быть задействованы разные Министерства, имеющие четкий алгоритм между собой", - сказала депутат на заседании правительства.

Нурия Ниязова указала на необходимость проработать этот вопрос с компаниями, обеспечивающими телефонную и другую связь.

"Кроме того, Минздраву необходимо разработать возможность через Центр Телемедицины, оказывать медико-консультативную помощь нашим гражданам, находящимся в чрезвычайной ситуации. МЧС совместно с другими госорганами создать комплекс мероприятий по предупреждению ситуации через мессенджеры и СМС-рассылки.

Также Министерствам цифровизации и юстиции в тесной связи с погранслужбой разработать возможность при пересечении госграницы, электронным способом отправлять памятку с инструкцией, куда звонить, либо отправлять информацию в случае наступления ситуации ЧС, как действовать и как готовиться к эвакуации", - предложила депутат Нурия Ниязова.

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