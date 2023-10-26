Что делается для возвращения казахстанцев из сектора Газа, рассказали в МИД

Первый заместитель министра иностранных дел РК Кайрат Умаров сообщил о том, какая работа проводится МИД РК по возращению казахстанцев из сектора Газа, передаёт BaigeNews.kz.

Он подчеркнул, что этот вопрос МИД РК держит на контроле.

"В секторе Газа находится организация ООН по работе с палестинцами. Но вы сами понимаете, ситуация очень сложная. Сейчас начали поступать только гуманитарные грузы, которые раздаются населению. Но этого мало и недостаточно. Ситуация очень сложная. Мы постоянно держим на контроле вопрос, работаем с правительством Египта, со всеми возможными лицами, которые решают эти вопросы".

Он также добавил, что информация о точном количестве казахстанцев, находящихся в секторе Газа, постоянно уточняется. Журналисты уточнили идет ли речь о 67 семей.