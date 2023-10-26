Что делается для возвращения казахстанцев из сектора Газа, рассказали в МИД
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Первый заместитель министра иностранных дел РК Кайрат Умаров сообщил о том, какая работа проводится МИД РК по возращению казахстанцев из сектора Газа, передаёт BaigeNews.kz.
Он подчеркнул, что этот вопрос МИД РК держит на контроле.
"В секторе Газа находится организация ООН по работе с палестинцами. Но вы сами понимаете, ситуация очень сложная. Сейчас начали поступать только гуманитарные грузы, которые раздаются населению. Но этого мало и недостаточно. Ситуация очень сложная. Мы постоянно держим на контроле вопрос, работаем с правительством Египта, со всеми возможными лицами, которые решают эти вопросы".
Он также добавил, что информация о точном количестве казахстанцев, находящихся в секторе Газа, постоянно уточняется. Журналисты уточнили идет ли речь о 67 семей.
"Каждый раз появляются новые лица, или же кто-то не выходит на связь. Я думаю, что сегодня говорить об этих цифрах немного преждевременно. Как только будет открыт проход, выведут наших граждан, мы будем ещё устанавливать их гражданства", - сказал Умаров в кулуарах сената.
Самое читаемое
- Анкара разрывает энергосотрудничество с Израилем
- Появились новые шокирующие подробности трагедии в Петропавловске
- Никаких Саке-Баке не будет: в Костанае прошли слушания по будущей АЭС
- Двойная переплата, качество, утильсбор– что пугает желающих купить авто казахстанцев
- Комфортная школа на берегу Иртыша: судоремонтный завод под угрозой закрытия в Павлодаре