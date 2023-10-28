Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира – Красный Полумесяц
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В настоящее время сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира, заявил представитель палестинского общества Красного Полумесяца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
"Газа сейчас полностью изолирована от мира", — приводит цитату телеканал Al Hadath.
Бригады скорой помощи не могут принимать сигналы бедствия из-за отсутствия связи, отметил представитель ведомства. Уже находящиеся на вызовах машины тоже не могут выйти на связь, сообщил он.
Израиль в пятницу вечером отключил телефонную связь в секторе Газа, сообщили ближневосточные СМИ со ссылкой на группировку ХАМАС. Также перестал практически полностью работать интернет.
Ранее в ЮНЕСКО сообщили, что более 200 школ в секторе Газа были повреждены в ходе операций израильской армии.
"Операции израильской армии в Газе вызвали серьезный гуманитарный кризис, повлиявший на все аспекты гражданской жизни, включая образование", — говорится в коммюнике.
"С 7 октября более 200 школ — около 40% от всех школ в секторе Газа — были повреждены, 40 из них очень серьезно", — сказано в тексте.
Отмечается, что в крайне уязвимой ситуации оказались более 625 тысяч учеников и 22,5 тысячи учителей. В ЮНЕСКО призвали все стороны конфликта прекратить атаки.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреша заявил, что система доставки гуманитарной помощи в секторе Газа столкнулась с коллапсом. По его словам, до начала боевых действий в Газу проезжало около 500 грузовиков в день – в последние дни въезжало в среднем всего 12 грузовиков в день.
Напомним, 7 октября из сектора Газа на территорию Израиля были выпущены тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что массированный ракетный обстрел произвело палестинское движение ХАМАС.
Военные власти Израиля заявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа, в частности, атакованы многоэтажные здания в Газе. По данным армии Израиля, там находилась принадлежащая ХАМАС военная инфраструктура. По информации же палестинских СМИ, в высотках было около 100 жилых квартир.
На всей территории Израиля введён режим чрезвычайного положения. В стране объявили мобилизацию и набор добровольцев в силы правопорядка.
Ранее стало известно, что свыше 4,6 тысячи палестинцев погибли в секторе Газа в результате израильских атак с 7 октября, еще 14,2 тысячи получили ранения.
22 октября в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана и её 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины.
Депутат Нурия Ниязова предложила обеспечить связью казахстанцев, находящихся в секторе Газа. По данным МИД страны, информация о точном количестве казахстанцев, находящихся в секторе Газа, постоянно уточняется.
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