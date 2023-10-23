Казахстанка с дочерью погибла в секторе Газа
Сегодня, 18:50
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Сегодня, 18:50Сегодня, 18:50
129Фото: baigenews.kz
О гибели гражданки Казахстана в секторе Газа сообщили в МИД РК, передаёт BaigeNews.kz.
"22 октября в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана. К сожалению, вместе с ней погибла и её 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины", - сообщили в ведомстве.
Наша соотечественница долгое время проживала с мужем – гражданином Палестины в секторе Газа.
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