Казахстанка с дочерью погибла в секторе Газа

О гибели гражданки Казахстана в секторе Газа сообщили в МИД РК, передаёт BaigeNews.kz.

"22 октября в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана. К сожалению, вместе с ней погибла и её 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины", - сообщили в ведомстве.

Наша соотечественница долгое время проживала с мужем – гражданином Палестины в секторе Газа.