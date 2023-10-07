В Израиле объявили режим ЧП

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Haaretz.

В стране объявлены мобилизация и набор добровольцев в силы правопорядка.

Сообщается о том, что более 20 израильтян убиты и свыше 500 ранены. На данный момент армия наносит удары по объектам ХАМАС в Газе, а террористы держат израильских гражданских лиц в заложниках в их домах.

Десятки жителей израильской Хайфы выстраиваются в очереди у пункта приёма крови из-за её острой нехватки в больницах.

ХАМАС нанёс ракетный удар по второй по величине в Израиле электростанции "Рутенберг" в городе Ашкелон. Сейчас там пожар, к месту стягиваются экстренные службы.

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. ПО информации пресс-службы Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога.

Военное крыло ХАМАС утверждает, что начало против Израиля операцию под названием "Потоп Аль-Аксы", из анклава выпустили пять тысяч ракет.

Армия обороны Израиля заявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщает SHOT, около часа назад из сектора Газа вновь полетели ракеты в сторону Израиля. Обстрел продолжается уже около 8 часов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в первом обращении к нации с начала ракетных обстрелов из сектора Газа заявил, что страна сейчас находится в состоянии войны, а не в формате военной операции.