Авторынок: что с продажами и как изменился спрос на авто в Казахстане

В марте казахстанцы приобрели в автосалонах 15 928 единиц техники, включая легковые авто, коммерческую технику, грузовики и автобусы. В сравнении с мартом 2023-м (13 693 ед.) продажи в этому году выросли на 16,3%. О том, как менялась динамика продаж на казахстанском авторынке – в материале обозревателя BaigeNews.kz.

Продажи по итогам первого квартала в нынешнем году составили 39 470 единиц техники, что на 6% больше по сравнению с первым кварталом 2023 года, тогда официальные дилеры реализовали 37 240 ед. техники. Традиционно, в продажах прослеживается сезонность: рынок начинает год "на низком старте" и в марте-апреле идет постепенный рост покупательской активности.

В марочном зачёте по итогам трёх месяцев лидирует Hyundai (9,3 тыс.), на втором месте KIA (4,9 тыс.) и на третьем – Chevrolet (3,3 тыс.). Впервые в ТОП-5 наиболее популярных брендов попали две китайские марки: Chery и Changan (3,4 и 2,1 тыс. проданных авто соответственно).

Для сравнения, в первом квартале прошлого года пятёрка наиболее популярных брендов была представлена Hyundai (3,8 тыс.), Chevrolet (3,5 тыс.), KIA (2 тыс.), Chery (0,7 тыс.), Toyota (0,6 тыс.).

Десятка самых популярных моделей по результатам марта представлена Hyundai Tucson (2,2 тыс. ед.), Chevrolet Cobalt (1,2 тыс. ед.), Kia Sportage (808 ед.), Haval Jolion (490 ед.), Changan CS55 Plus (450 ед.), Chery Tiggo 7 Pro (450 ед.), Chery Tiggo 2 (402 ед.), Kia Sorento (365 ед.), Jetour X70 (354 ед.) и Hyundai Elantra (344 ед.).

Таким образом, из 16 тыс автомобилей, реализованных в марте, 7,1 тыс или 45% приходится на модели первой десятки. Цена наиболее доступного автомобиля из первой десятки – 6 590 000 тенге. Цена наиболее дорогого автомобиля из рейтинга – 22 290 000 тенге. Средняя цена автомобиля из первой десятки мартовских продаж 11 880 000 тенге.

Интересно, что среди моделей-лидеров только два седана, остальные восемь – кроссоверы. Что с одной стороны говорит о том, что потребители всё больше руководствуются практичностью автомобиля при выборе модели, а с другой – готовы доплачивать за эту практичность, исходя из того, что чаще всего, кроссоверы имеют более высокую среднюю стоимость. Из 7,1 тыс автомобилей, реализованных в марте, на седаны пришлось 1,5 тыс.

Что касается производственных итогов за первый квартал, казахстанские предприятия выпустили 130 единиц спецтехники, 206 прицепов и полуприцепов, 633 автобуса, 1,3 тысяч грузовых автомобилей. Но большая часть выпущенной техники приходится на легковые автомобили – за первый квартал произведено 30,7 тыс. Совокупный результат – более 33 тысячи единиц (+4% к 1 кв. 2023) техники всех видов. Общая стоимость выпущенной техники за три месяца – 420,9 млрд тенге или почти 1 млрд долларов.

Большая часть этой техники сошла с конвейеров Allur в Костанае – 20,7 тыс, в Алматы HTK и HTA (Hyundai) выпустили 10 тыс. единиц техники, в Семее (СемАЗ и Daewoo Bus Kazakhstan) - 1,1 тыс единиц техники, в Карагандинской области (QazTehna) – 335 ед., в Кокшетау (КАМАЗ-Инжиниринг) – 247 ед., в Уральске (Уральскагрореммаш) – 30 ед.

Учитывая производственные мощности действующих предприятий и лояльное отношение регуляторов к растущим объёмам серого импорта, динамика рынка и отрасли будет сдержана, по итогам года возможен рост в пределах 10%. Однако в 2025 году, с запуском новых предприятий, ожидается, что объёмы выпуска только легковых автомобилей могут достигнуть отметки 160 тыс. Для сравнения, по итогам 2023 года предприятия выпустили 150 тыс ед. техники всех видов.