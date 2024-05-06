НПК обязана избавиться от этого человека – адвокат Вранчев ответил на обвинения Ертысбаева

Адвокат Игорь Вранчев считает, что членам Народной партии Казахстана нужно избавиться от председателя Ермухамета Ертысбаева, который встал на защиту "старого" Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Ему надо в первую очередь вспомнить, что он председатель Народной партии Казахстана, а не от партии паразитов Казахстана. Я думаю, что его однопартийцы в свете высказываний, дискредитирующих политику НПК, обязаны избавиться от этого человека", - сказал Вранчев в кулуарах суда.

Журналисты спросили, поступали ли угрозы адвокату после его высказываний о "паразитах Казахстана".

"Если на улице лает собака, то вы же в ответ не облаиваете. Поэтому пусть", - ответил адвокат.

Кроме того, он пояснил журналистам процедуру оглашения приговора.

"Все зависит от того, сколько времени присяжные заседатели будут находиться в совещательной комнате. Я думаю, что 10 числа полдня уйдёт на вопросы, потому что, наверняка, будет спор между нами, защита по постановке всех остальных вопросов. В любом случае, судья их все будет корректировать и остальное уже запрещенное. Может быть, они в этот день примут решение, а, может, для этого понадобится время, чтобы изучить те материалы, которые были следом в ходе судебного заседания. В любом случае, это не менее одного дня займет все", - сказал он.

Напомним, председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев на своей странице в Instagram обратился к Генеральному прокурору Берику Асылову с просьбой дать правовую оценку и возбудить дело против адвоката Игоря Вранчева.