Уровень воды в реке Урал превысил критические отметки в Атырауской области
Вчера, 20:23
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Вчера, 20:23Вчера, 20:23
551Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Уровень воды в реке Урал превысил критические отметки у некоторых сёл в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные оперативного штаба по ЧС.
По сравнению с утренними показателями, у села Индербор уровень воды вырос на 16 сантиметров, составил - 900 сантиметров, критический уровень - 845 сантиметров.
У села Махамбет - плюс 7 сантиметров, уровень воды - 868 сантиметров, критический уровень - 850 сантиметров.
В Атырау уровень вырос на 5 сантиметров, составил 501 сантиметр, критический уровень - 550 сантиметров.
В сёлах Жанаталап и Еркинкала уровень вырос на 4 сантиметра, до критической отметки не дошёл.
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