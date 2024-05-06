Уровень воды в реке Урал превысил критические отметки в Атырауской области

Уровень воды в реке Урал превысил критические отметки у некоторых сёл в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные оперативного штаба по ЧС.

По сравнению с утренними показателями, у села Индербор уровень воды вырос на 16 сантиметров, составил - 900 сантиметров, критический уровень - 845 сантиметров.

У села Махамбет - плюс 7 сантиметров, уровень воды - 868 сантиметров, критический уровень - 850 сантиметров.

В Атырау уровень вырос на 5 сантиметров, составил 501 сантиметр, критический уровень - 550 сантиметров.

В сёлах Жанаталап и Еркинкала уровень вырос на 4 сантиметра, до критической отметки не дошёл.