Какие мероприятия пройдут в Астане 7 и 9 мая

В Астане запланировано более 50 различных мероприятий, посвящённых празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

7, 8, 9 мая в местах массового скопления людей волонтёры будут проводить блиц-опрос и раздавать "Ленты Победы".

7 мая в 16:00 в Государственной академической филармонии имени Рахмадиева запланирована концертная программа "Отан деп соққан жүректер" с участием творческих коллективов силовых структур Республики Казахстан, звёзд эстрады. В этот же день в 16:00 на Арбате начнётся концерт и торжественный марш с военно-патриотическим оркестром Вооруженных сил РК.

В Государственном академическом русском драматическом театре имени Горького 7 мая в 18:00 состоится спектакль "Алия".

Также 7 мая в 10:00 в "Ботаническом саду" будет организован мастер-класс по йоге.

В театре кукол 7, 9 мая в 12:00 и 16:00 покажут сказку "Письмо отца", а 9 мая в 18:00 в Государственном театре драмы и комедии имени Мамбетова – спектакль "Тыныштық күзетшісі".

В колледже сервиса и туризма 8 мая в 11:00 часов состоится лекция, посвящённая Великой Отечественной войне, а в Центре обеспечения сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия 10 мая в 10:00 часов пройдёт лекция "Памятники славным девушкам казахского народа в столице".

В паралимпийском тренировочном центре 9 мая в 15:00 стартует открытый турнир Астаны по волейболу сидя, а 11 мая – открытый городской турнир по настольному теннису (интеллект). С 10 по 12 мая в 9:00 будут проходить состязания по волейболу среди девушек и лиц с ограниченными возможностями (слух, зрение), открытый чемпионат города по шашкам, первенство города по гребле на байдарках и каноэ "Веселые старты", посвященные Дню Победы в спортивном комплексе "Толкын".

15 мая в Ботаническом саду пройдёт легкоатлетическая эстафета среди школьников Есильского района.

В Центре обеспечения сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия с 8 по 13 мая с 10:00 до 18:00 будет организована выставка "Отан үшін от кешкендер".

9 мая будут возложены цветы к памятникам Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева, Талгата Бигельдинова, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Ивана Панфилова, монументальному комплексу, посвящённому воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. В 18:00 на бульваре "Нұрлы жол" будет организовано караоке для местных жителей.

10 мая в 12:00 в Детской художественной школе пройдет выставка рисунков "Дороги Победы", посвящённая подвигу народных героев С. Нурмаганбетова и Р. Кошкарбаева.

10 мая в 10:00 проведут военно-патриотические игры среди студентов колледжей Сарыаркинского района.

22-24 мая в населённом пункте Железнодорожников состоится военно-патриотический сбор "Айбын-2024", посвященный 100-летию Сагадата Нурмагамбетова.

Напомним, в честь 79-летия Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, труженикам тыла, проживающим в Астане перечислена единовременная выплата.

В рамках акции "Марафон добрых дел" ветеранам будут вручены продовольственные корзины, очищены дворы от мусора.

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