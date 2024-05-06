  • 7 Мая, 11:18
  • BAIGENEWS

Почему гибнут зелёные насаждения в Астане, рассказал эксперт

Вчера, 18:15
АВТОР
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Марк Брюшко Вчера, 18:15
Вчера, 18:15
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Фото: Марк Брюшко

Свыше миллиона деревьев посадят в Астане и её зелёном поясе до конца года. Первый результат этой работы уже можно увидеть на столичных аллеях. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, какие породы лучше приживаются на севере страны. А также почему даже при правильном уходе насаждения могут погибнуть? Подробности в репортаже. 

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