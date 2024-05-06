В МИД отреагировали на заявление супруги казахстанского дипломата об избиениях

Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаш рассказала о регулярном насилии со стороны мужа. В МИД сделали заявление по этому поводу, передаёт BaigeNews.kz.

Карина Мамаш записала видеобращение, в котором просит помощи у государства.

"Меня зовут Мамаш Карина Госмановна, мой супруг - советник посла РК в ОАЭ — вчера меня избил и мою старшую родную сестру, которая приехала ко мне в гости 3 числа. Я требую помощи у нашего государства, я устала молчать, я устала терпеть. На протяжении 10 лет он меня насилует и избивает, я нахожусь в опасности, мои дети рядом с ним находятся в опасности, я требую помощи у нашего государства", - сказала супруга дипломата.

В МИД сообщили, что отзывают этого сотрудника в Казахстан.