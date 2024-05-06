В МИД отреагировали на заявление супруги казахстанского дипломата об избиениях
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Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаш рассказала о регулярном насилии со стороны мужа. В МИД сделали заявление по этому поводу, передаёт BaigeNews.kz.
Карина Мамаш записала видеобращение, в котором просит помощи у государства.
"Меня зовут Мамаш Карина Госмановна, мой супруг - советник посла РК в ОАЭ — вчера меня избил и мою старшую родную сестру, которая приехала ко мне в гости 3 числа. Я требую помощи у нашего государства, я устала молчать, я устала терпеть. На протяжении 10 лет он меня насилует и избивает, я нахожусь в опасности, мои дети рядом с ним находятся в опасности, я требую помощи у нашего государства", - сказала супруга дипломата.
В МИД сообщили, что отзывают этого сотрудника в Казахстан.
"Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
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