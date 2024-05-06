Бишимбаев назвал эксперта Халимназарова сомнительным

Во время своего последнего словам экс-министр Куандык Бишимбаев уделил внимание экспертизам, приобщенным к делу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По ходатайству потерпевшей стороны был приобщён дополнительный эксперт Халимназаров. На мой взгляд, он был привлечён с одной целью – максимально изложить результаты экспертизы с обвинительным уклоном, натянуть эти результаты под нужное обвинение. Но здесь в суде он признал, что его выводы тоже носят только предположительный характер. Этот эксперт известен своими достаточно сомнительными экспертизами. Я говорил, почитайте в интернете и статьи Казачкова от 2022 года о нём, и Геннадия Бендицкого "Экспертиза лёгкого поведения" от 2015 года. Можно ли считать его экспертизу объективной и достоверной? Тем более, что сделал он её за один день – 3 января 2024 года", - сказал Бишимбаев.

Он добавил, что заключения экспертизы Халимназарова не доказывают умышленность убийства, так как они не опровергают причину смерти.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).