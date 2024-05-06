В Семее месяц ищут загадочно исчезнувших подростков: что известно на сегодня

В Семее ровно месяц ищут пропавших подростков - Алтынай и Абзала Абишевых. Родные брат с сестрой, два дня гостившие у отца, поехали к себе домой, но так и не вернулись. Одна из версий - ребята спрыгнули c моста в Иртыш. Спасатели обследовали 40 км вниз по реке. Полицейские, волонтёры и родственники прочёсывают город. Безрезультатные поиски вынуждают родных нанять кинологическую группу. Как прошёл месяц неведения и поисков в деле пропавших подростков, выяснял корреспондент BaigeNews.kz

Судьба Абзала и Алтынай Абишевых вот уже месяц остаётся неизвестной. Подростку в январе исполнилось 16 лет. Девушке в июне будет 19. Родные очень надеются, что очередной день рождения она встретит дома.

Оба на гранте обучаются в колледже, получают стипендию: Абзал учится на программиста, а творческая натура Алтынай на третьем курсе по специальности графический дизайнер.

В учебном заведении их характеризуют как способных, воспитанных, талантливых студентов. Художественные работы девушки нередко покоряли сердца жюри разных конкурсов, на которых она завоёвывала призовые места. Кстати, Алтынай закончила школу на отлично, с красным дипломом. Абзал - душа компании, отличается своей отзывчивостью и лёгкостью в коммуникации. Его близкие говорят, что парень может найти общий язык с каждым.

Родные брат и сестра пропали 7 апреля. Вечером того дня они перестали выходить на связь. Последний телефонный звонок бабушке состоялся около 16 часов. А последнее их местонахождение зафиксировала камера видеонаблюдения примерно в 20 часов. На записи видно, что ребята, направлявшиеся с левого берега на правый, шли пешком по подвесному мосту. Однако на другой стороне переправы камера их уже не зафиксировала. Одна из версий стражей порядка по факту исчезновения - прыжок с моста в реку. Сейчас её отрабатывают спасатели. В полиции не сообщают подробностей в интересах следствия. Вся информация - табу, говорят в департаменте.

Фото автора/ Подвесной мост в Семее.

"Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения этих детей - 18-летней девушки и 16-летнего несовершеннолетнего подростка. Когда детей найдут, тогда можно будет что-то говорить. Уголовное дело возбуждено, проводится следствие. Начато досудебное расследование. Если в течение двух суток после пропажи детей не находят, возбуждают уголовное дело по другой статье. Сейчас сотрудники исследуют их телефоны", - дали исчерпывающую информацию в пресс-службе Департамента полиции Абайской области.

Фото автора/ Район Дальней, где проживают пропавшие.

В последние полтора года Алтынай и Абзал живут у бабушки в частном секторе в районе Дальней, так как ежедневно добираться до колледжа отсюда проще. Пока учились в школе, проживали с отцом на Восточных дачах. С 2012 года родители в разводе. Папа пропавших подростков Даулет Абишев работает сварщиком, уезжает в заезды по 15 дней.

Все каникулы и каждые выходные с пятницы по воскресенье ребята проводят в отчем доме. Так было и 7 апреля. В этот воскресный день брат с сестрой как обычно засобирались домой, в 15 часов попрощались с отцом и поехали к бабушке. По пути они решили заехать на рынок, о чём предупредили родных. Что было дальше - неизвестно. Он рассказал, как провёл с ними последние выходные.

"В субботу мы с сыном ходили на базар, покупали ему одежду. Дочка сказала, что купит всё сама, я дал ей 20 тысяч тенге. В три часа дня они поехали к бабушке, моей тёще. После этого я с ними не созванивался. Примерно в 21 час позвонила их мама и спросила, где дети. Начали звонить, телефоны отключены. В 6 часов утра следующего дня я обратился в полицию. пришёл инспектор по делам несовершеннолетних, попросил моё удостоверение. Когда я начал доставать документы, то обнаружил дома телефоны своих детей. Такое чувство, что их намеренно оставили. Раньше они так не делали", - поведал нам отец подростков Даулет Абишев.

Подростки не просто оставили устройства в доме отца, а предварительно очистили их память. Фото, видео, заметки, переписка в мессенджерах - всё было удалено. Зачем они это сделали - отец не может даже предположить. Следователи забрали оба телефона для подробного изучения. Что им поведали гаджеты, удалось ли восстановить какую-нибудь информацию, в полиции не комментируют.

"Видимо у Абзала был второй телефон, по нему он и связался с бабушкой. Всю ночь я им звонил, а телефоны, оказывается, были у меня под боком. Никогда не было такого, чтобы они куда-то надолго уходили или ночевали вне дома. Сын всегда делился со мной всем. Что могло произойти?", - спрашивает Даулет.

В первый день после исчезновения на поиски подростков вышли сотни людей, в том числе волонтёры и родственники. Полицейские начали оперативно отрабатывать записи с камер видеонаблюдения. В результате им удалось выяснить, что брат и сестра в компании её подруги побывали в кафе, книжном магазине и торговом доме. После чего приятельница отправилась на такси домой, а Абишевы - в неизвестном направлении.

Фото автора/район, где нашли вещи девочки.

На следующий день после пропажи, примерно в 7 часов утра 8 апреля, прохожие обнаружили в районе новой мечети на левом берегу рюкзак и куртку, о чём сообщили в полицию. Как выяснилось, вещи принадлежали Алтынай. Из содержимого ранца – её блокнот и несколько вещиц.

"Куртку и рюкзак нашли за "китайкой", там есть брошенное здание прямо вдоль дороги. И за этим зданием, между кафе и мойкой, нашли рюкзак. Как туда попали вещи моей дочери? Я попросил полицию внимательно посмотреть камеры наблюдения того района. Но пока на мои вопросы нет ответов", - говорит расстроенный отец.

Фото автора/район, где нашли вещи девочки.

В район, где были найдены вещи Алтынай, выехали и представители поискового добровольного движения LIDER.KZ. 8 апреля родные пропавших обратились к волонтёрам с просьбой о помощи.

В первый день они разослали ориентировки, проверили район "китайской стены", где обнаружены рюкзак и вещи. Обошли подвалы, стройку, но ничего не нашли. Дети пропали бесследно.

"Мы виделись с родственниками пропавших, постоянно на связи с папой, по возможности выезжаем на поиски. В среднем в поисковых мероприятиях участвует от 15 до 25 человек нашего движения. За 8 лет у нас выработались собственные методы. Поэтому у каждого из нас свои мысли по данной ситуации. У нас есть летательный и подводный дроны, с помощью которого в прошлом году мы нашли троих людей. Есть лодка, которую мы тоже используем в поиске подростков. Надеемся, что найдём ребят. Их надо найти!", - прокомментировала посильное участие волонтёров координатор движения LIDER.KZ по г. Семей Евгения Павел.

К слову, волонтёры-поисковики параллельно проводят поиски ранее пропавших людей. Активная работа ведётся в Аягозском районе, где в конце марта в период паводков пропали в реке три сельчанина – два тракториста и пастух. Отрабатывают ориентировки ещё четырёх пропавших в 2023 году семейчан. Среди них - мать троих малолетних детей, которая так же ушла из дома в районе Восточных дач и по сей день о ней ничего не известно.

Фото: ДЧС области.

Сотрудники Департамента по ЧС Абайской подключились к поискам 10 апреля. В светлое время суток от четырёх до шести спасателей обследуют берег Иртыша. Задействованы две моторные лодки и дрон. На сегодня сотрудники ДЧС обследовали 40 км вниз по течению Иртыша.

"Поиск усложняется мутностью воды и повышением уровня реки из-за компенсационных попусков с Шульбинского водохранилища. На данном этапе мы исследуем только прибрежную зону, где очень много природного мусора. Это кустарники, корни, упавшие деревья, которые прибивает к берегу, при этом всё затянуто листьями. В такой мутной воде всё одного цвета, ничего не выражено ярко: вещи, обувь, тряпки. Поэтому наши ребята тщательно исследуют эти завалы, всё разбирается вручную", - рассказал руководитель РГУ "Оперативный спасательный отряд" ДЧС Абайской области Александр Селинкин.

Фото: ДЧС области.

На днях к работе приступят водолазы. Во время активных попусков из-за отсутствия видимости в воде погружение запрещено. Как только появится возможность, спасатели в гидрокостюмах в первую очередь исследуют заводи и ямы. По опыту спасателей, в 70% случаев тела утонувших затаскивает именно в такие ловушки.

Средняя глубина Иртыша в черте города - около 5 метров, а самые глубокие впадины достигают 12 метров.

"Этой весной Иртыш спокойный. Вода пойдёт на спад, и мы начнём погружение. А пока раз в несколько дней заново проходим наш маршрут, поверяем отдельные места. Исходя из практики, тело может всплыть и где-то зацепиться", - пояснил Александр Селинкин.

В целом по области спасатели ищу тела пяти попавших - подростков Абишевых в Семее и троих мужчин в Аягозском районе. Согласно алгоритму, поиски на воде активно ведутся в первые 10 суток, остальное время работа проводится по обращению госорганов.

Родные подростков Абишевых вот уже месяц ни на день не прекращают поиски Абзала и Алтынай. Родители, дяди, тёти, бабушка ходят пешком по береговой линии, объезжают окраинные районы, опрашивают свидетелей, наматывая в день по несколько километров.

Нам удалось поговорить с бабушкой подростков, у которой они жили в последние полтора года. Раушан Садырбаевна не отчаивается. Она верит, что её внуки живы, но нуждаются в помощи. Локацию они подбирают по подсказкам гадалок, некоторые из которых уверяют, что пропавшие дети в плену. Точное местонахождение провидицы не видят, говорят лишь, что нужно искать тёмное строение, рядом с которым есть холм.

Каждый день родные на личном транспорте осматривают разные районы города. Когда в распоряжении нет свободных авто, нанимают такси.

Женщина говорит, что без официального документа или "корочки" им сложно вести поиск, так как многие люди неохотно открывают двери и идут на контакт.

Чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки они хотят воспользоваться услугой профессионального кинолога. Собирают деньги, ищут специалистов.

"Мы хотим нанять кинолога и с ним, с его собакой обследовать разные районы. Рюкзак и куртку Алтынай нашли. Если ими воспользоваться, то собака может напасть на след наших внуков. К тому же с профессионалом, с его корочкой дорога нам будет открыта. Пользуясь случаем, прошу всех неравнодушных подключиться к поискам, в том числе в деревнях. Наши дети могут быть в рабстве", - говорит Раушан Оспанова.

Кстати, за месяц женщина изучила некоторые интернет-интересы молодёжи, и уже знает о нашумевших когда-то играх "Синий кит" и другие.

Быть может ребята стали заложниками смертельной забавы, а выйти из игры у них не хватило мужества? На эти вопросы пока нет ответов. Как нет ни одной зацепки в деле Абзала и Алтынай Абишевых. Родные до сих пор надеются на тщательное исследование записей видеокамер и на какой-нибудь знак, который подадут сами подростки. Редакция BaigeNews.kz будет следить за ходом поисков.