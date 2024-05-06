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  • BAIGENEWS

Какой будет погода на праздники в Казахстане

Вчера, 20:55
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 20:55
Вчера, 20:55
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Фото: baigenews.kz

Прогноз погоды на ближайшие трое суток представили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

"Тёплые воздушные массы из районов Узбекистана принесут пусть краткосрочное, но долгожданное тепло практически во все регионы Казахстана. Несмотря на то, что в отдельных районах севера и востока республики ночью сохранятся отрицательные температуры, уже к 9 мая столбики термометров в дневные часы покажут 20-28 градусов тепла", - сообщили синоптики.

В западных регионах ожидается неустойчивый характер погоды – сначала южный циклон принесёт с собой обильные дожди с грозами, возможно выпадение града. Вслед за циклоном северо-западный антициклон обусловит прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха.

 

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