Какой будет погода на праздники в Казахстане
Вчера, 20:55
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Вчера, 20:55Вчера, 20:55
475Фото: baigenews.kz
Прогноз погоды на ближайшие трое суток представили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.
"Тёплые воздушные массы из районов Узбекистана принесут пусть краткосрочное, но долгожданное тепло практически во все регионы Казахстана. Несмотря на то, что в отдельных районах севера и востока республики ночью сохранятся отрицательные температуры, уже к 9 мая столбики термометров в дневные часы покажут 20-28 градусов тепла", - сообщили синоптики.
В западных регионах ожидается неустойчивый характер погоды – сначала южный циклон принесёт с собой обильные дожди с грозами, возможно выпадение града. Вслед за циклоном северо-западный антициклон обусловит прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха.
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