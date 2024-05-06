Мировые звёзды дзюдо прилетят в Астану

Стали известны имена мировых звезд дзюдо, которые примут участие в турнире серии Grand Slam с 10 по 12 мая в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Для участия в последнем лицензионном этапе Grand Slam в преддверии Олимпийских игр в Париже зарегистрировались 519 спортсменов из 92 стран.

На татами выступит легенда мира дзюдо, трёхкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира Тедди Ринер (Франция), а также победители и призеры Олимпийских игр Акира Соне (Япония), Рафаэл Сильва (Бразилия), Баул Ан (Южная Корея), чемпионы и призеры чемпионата мира Криста Дегучи (Канада), Тсогтбаатар Цендочшир (Монголия), Джордж Фонсека (Португалия), Ван Т Енд Ноел (Нидерланды), Валид Кьяр (Франция), Тацуру Саито (Япония), победители Grand Slam Достон Розиев (Узбекистан), Элиос Манци (Италия), Барух Шмаилов (Израиль), Кубанычбек Айбекуулу (Кыргызстан).