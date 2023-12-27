Страшно, стыдно и невыносимо больно - бывшая жена Бишимбаева высказалась об убийстве Салтанат Нукеновой

Бывшая супруга Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в убийстве молодой жены, высказалась о трагедии и о том, что сейчас чувствуют их общие дети, передаёт BaigeNews.kz.

Назым Кахарман написала пост на своей странице в Instagram.

"Я решила прервать тишину. Прошло более 40 дней со дня трагической смерти Салтанат. Мне и детям нужно было время, чтобы осмыслить и осознать произошедшее. Мы с детьми искренне сочувствуем родным Салтанат в их невосполнимой потере. Я не была знакома с ней лично, но дети подружились с ней, и помнят её как светлого, доброго и очень отзывчивого человека. Эта трагедия, конечно, ещё болезненней от того, что это всё сделал казалось бы близкий им человек, который должен был быть им опорой, поддержкой и примером. А вместо этого - страшно, стыдно и невыносимо больно. Несмотря на все сложности и трудности, которые выпали на долю моих детей, конечно, не сравнимые с болью утраты родных Салтанат, я верю и знаю, что они всегда будут на стороне добра и света. Во имя этого дети и я идём вперёд", - написала Назым Кахарман.

У Бишимбаева и Кахарман трое детей. Им 14, 12 и 10 лет. Супруги прожили вместе 14 лет и развелись после того, как экс-министр вышел на свободу.