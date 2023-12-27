Страшно, стыдно и невыносимо больно - бывшая жена Бишимбаева высказалась об убийстве Салтанат Нукеновой
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Бывшая супруга Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в убийстве молодой жены, высказалась о трагедии и о том, что сейчас чувствуют их общие дети, передаёт BaigeNews.kz.
Назым Кахарман написала пост на своей странице в Instagram.
"Я решила прервать тишину. Прошло более 40 дней со дня трагической смерти Салтанат. Мне и детям нужно было время, чтобы осмыслить и осознать произошедшее. Мы с детьми искренне сочувствуем родным Салтанат в их невосполнимой потере. Я не была знакома с ней лично, но дети подружились с ней, и помнят её как светлого, доброго и очень отзывчивого человека. Эта трагедия, конечно, ещё болезненней от того, что это всё сделал казалось бы близкий им человек, который должен был быть им опорой, поддержкой и примером. А вместо этого - страшно, стыдно и невыносимо больно. Несмотря на все сложности и трудности, которые выпали на долю моих детей, конечно, не сравнимые с болью утраты родных Салтанат, я верю и знаю, что они всегда будут на стороне добра и света. Во имя этого дети и я идём вперёд", - написала Назым Кахарман.
У Бишимбаева и Кахарман трое детей. Им 14, 12 и 10 лет. Супруги прожили вместе 14 лет и развелись после того, как экс-министр вышел на свободу.
Третья супруга Бишимбаева 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. В СМИ сразу же появилась информация, что к смерти женщины причастен бывший министр нацэкономики РК.
Вполиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.
После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.
Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство".
Прощание с Салтанат состоялось 11 ноября в Павлодаре.
Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а в суде Шымкента объяснили причину, по которой Куандыка Бишимбаева, осужденного на 10 лет за неоднократное получение взяток, освободили раньше срока.
В столичном департаменте полиции сделали заявление о расследовании дела. Родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявили, что опасаются, что дело могут "замять".
12 ноября арестован директор ресторана "Гастро-центр", где убита Салтанат Нукенова.
Накануне отец Бишимбаева выступил с заявлением.
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