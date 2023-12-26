Отец Куандыка Бишимбаева сделал заявление
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Отец экс-министра Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в убийстве жены, Валихан Бишимбаев выступил с заявлением и обратился к казахстанцам. Он считает, что семья погибшей Салтанат Нукеновой оказывает давление на следствие, передаёт BaigeNews.kz.
"Со стороны Кайрата Нукенова и других родственников Салтанат идёт глобальное давление на следствие, заключение экспертизы. С первых дней события муссируются разные версии случившегося, а также на разных интернет-платформах. В основном распространяет их дядя погибшей Кайрат Нукенов, открыто выступая в СМИ, через блогеров и так далее", - сказал Валихан Бишимбаев на видео, опубликованном на YouTube-канале "Ертысбаев live".
По его словам, представителем семьи погибшей по делу является родной брат Салтанат - Айтбек Нукенов, который в рамках закона имеет право и доступ к материалам.
Валихан Бишимбаев подчеркнул, что, согласно закону, данные досудебного расследования могут разглашаться только с согласия прокурора и только в том объёме, в каком будет признано возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.
"На канале КТК Кайрат Нукенов заявляет, что они с родственниками приехали и будут контролировать Минюст, МВД, прокуратуру, так как у Бишимбаевых много друзей и знакомых. Этими словами они в прямом эфире расписываются в своём вмешательстве и давлении на экспертизу. Выступая во многих СМИ, он озвучивает, что именно их сторона будет контролировать процесс. О чем это говорит? Что он будет вмешиваться в ход следствия? Никак иначе эти слова расценивать нельзя", – сказал Валихан Бишимбаев.
Он также заявил, что его сына не было намерений убивать жену.
"Он хотел строить с ней семью, они собирались дальше жить. Они начали делать в квартире ремонт, чтобы перестроить гардероб, увеличить его для Салтанат. Они хотели полноценной семьи с детьми...Что произошло в тот страшный день 9 ноября? Мы сами не знаем. Но ещё раз хочу подчеркнуть, мы верим, что наш сын не имел намерений убивать", - сказал отец подозреваемого.
Бишимбаев подчеркнул, что его сын должен понести наказание.
"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", - заверил он.
В заключение он призвал общественность не поддаваться манипуляциям и обратился к органам следствия с просьбой провести объективное и полное всестороннее расследование дела в рамках закона.
"Уважаемые журналисты, блогеры и представители других средств массовой информации, правозащитники, дорогие соотечественники, прошу вас в рамках закона освещать достоверную информацию от уполномоченных органов. Прошу общественность не поддаваться манипуляциям некоторых отдельных лиц, заинтересованных повлиять на следствие путём давления на общественное мнение, усугубив положение моего сына", - обратился к казахстанцам Бишимбаев.
31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. В СМИ сразу же появилась информация, что к смерти женщины причастен её муж - бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.
В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.
В управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения.
После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.
Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство".
Прощание с Салтанат состоялось 11 ноября в Павлодаре.
Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а в суде Шымкента объяснили причину, по которой Куандыка Бишимбаева, осужденного на 10 лет за неоднократное получение взяток, освободили раньше срока.
В столичном департаменте полиции сделали заявление о расследовании дела. Родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявили, что опасаются, что дело могут "замять".
12 ноября арестован директор ресторана "Гастро-центр", где убита Салтанат Нукенова.
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