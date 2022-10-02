Стали известны последние результаты допинг-тестов Головкина и "Канело"

Фото: Sports.kz

Казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль "Канело" Альварес сдали последние допинг-тесты после их трилогии в Лас-Вегасе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ранее GGG и "Канело" подписались на тестирование VADA в преддверии поединка в рамках программы WBC "чистый бокс".

Теперь же они без проблем завершили период проверок, а организация сообщила об этом на своей странице в Twitter: "Поздравляем "Канело" Альвареса и Геннадия Головкина с повторным успешным прохождением тестирования VADA".

Напомним, что третий бой Головкин — "Канело" состоялся утром 18 сентября по астанинскому времени и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. После своего поражения Головкин обратился к казахстанцам, а на пресс-конференции GGG проанализовал своё поражение от Канело, и предположил, в чём была его ошибка.

Подробнее о том, что говорили эксперты перед боем, можно прочитать здесь.

Земляка поддерживали фанаты из разных регионов Казахстана. Например, столичный "Казмедиа" оказался переполненным из-за желающих посмотреть трансляцию боя и поддержать спортивного кумира. Бой транслировали на набережных и главных площадях в городах республики. Гимн Казахстана на на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе исполнил Димаш Кудайберген.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Головкину после боя и высказал слова поддержки.

Чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что не планирует завершать карьеру после поражения.

После завершения трилогии с "Канело" Головкин взлетел в рейтинге лучших боксёров мира.

Казахстанский спортивный журналист и эксперт по единоборствам Серик Ноян заявил, что пришло время присвоить Головкину звание "Еңбек Ері".

О карьере Головкина в интервью BaigeNews.kz рассуждал тренер Сагатбек Мусаханов.