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Турар Казангапов/ Tengrinews.kz Сегодня, 11:10
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Фото: Турар Казангапов/ Tengrinews.kz

Президент Казахстана позвонил Головкину и поддержал

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал слова поддержки казахстанскому боксёру после завершения трилогии "Головкин – Канело", передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный Тelegram-канал Президента РК.

ПРезидент позвонил Геннадию Головкину после проведенного боксёрского поединка за звание абсолютного чемпиона мира  во втором среднем весе среди профессионалов против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

В телефонном разговоре Глава государства подчеркнул, что Геннадий внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене. 

"Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!", – заключил Президент.

Напомним, трилогия "Головкин – Канело" завершилась поражением казахстанца. Бой продолжался 12  раундов. В итоге Геннадий Головкин не смог отобрать титулы у мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. 

Перед началом поединка гимн Казахстана на на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где проходил Вечер бокса, исполнил Димаш Кудайберген, прибывший в США по приглашению GGG.  

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#Президент Казахстана
Сегодня, 11:10
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