Президент Казахстана позвонил Головкину и поддержал

Фото: Турар Казангапов/ Tengrinews.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал слова поддержки казахстанскому боксёру после завершения трилогии "Головкин – Канело", передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный Тelegram-канал Президента РК.

ПРезидент позвонил Геннадию Головкину после проведенного боксёрского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе среди профессионалов против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

В телефонном разговоре Глава государства подчеркнул, что Геннадий внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене.

"Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!", – заключил Президент.

Напомним, трилогия "Головкин – Канело" завершилась поражением казахстанца. Бой продолжался 12 раундов. В итоге Геннадий Головкин не смог отобрать титулы у мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

Перед началом поединка гимн Казахстана на на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где проходил Вечер бокса, исполнил Димаш Кудайберген, прибывший в США по приглашению GGG.