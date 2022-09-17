Кто победит в трилогии "GGG – Канело": мнения экспертов

Фото: Instagram/gggboxing

Завтра казахстанский боксер Геннадий Головкин выступит в поединке против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. На кону будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес. Кто лидер в этом противостоянии? В какой форме находятся одни из главных звёзд современного бокса? И чем закончится трилогия трилогия GGG – Канело? Об этом корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с экспертами.

Головкин – Альварес. Третий бой спустя четыре года

Третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом состоится спустя пять лет после того, как они впервые выступили против друг друга в 2017 году. Тогда судьи решили, что бой завершился ничьей. Это вызвало большое возмущение болельщиков казахстанского боксёра. Многие эксперты после боя говорили о том, что победа должна была быть за Головкиным.

После этого было объявлено о втором поединке. Его победителем оказался мексиканец. Однако и во втором бое решение судей подверглось критике — не все были согласны с ним.

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"Я пытался его нокаутировать, но Головкин – очень классный боец, и добиться досрочной победы не вышло", — сказал после боя Канело.

Головкин же после боя не дал интервью, но позже высказался.

"Я не стану говорить, кто победил, потому что, согласно судьям, победу одержал Канело. Я думаю, это был очень хороший и зрелищный бой для фанатов. Думаю, что я дрался лучше, чем он".

Проведение третьего боя между боксёрами должно поставить точку под сомнениями, кто же сильнее в этом противостоянии. С момента последнего их поединка прошло четыре года. За это время Геннадий Головкин одержал четыре победы, собрав титулы IBF, IBO и WBA в средней весовой категории. Канело же провел семь победных поединков и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе и завладел титулом WBO в полутяжёлом дивизионе. Но в последнем бою мексиканец неожиданно проиграл россиянину Дмитрию Биволу.

Личная неприязнь

Проведение боёв между Головкиным и Канело всегда сопровождались резкими высказываними друг о друге. Некторые эксперты даже предполагали, что третий поединок может не состояться из-за личной неприязни боксёров.

"Канело настолько сильно не любит Головкина, что не желает давать ему возможность заработать на себе. До достижения договоренности об этом бое еще очень далеко", — сообщал в 2019 году обозреватель Los Angeles Times и The Athletic Лэнс Пагмайр со ссылкой на неназванного сотрудника Golden Boy Promotions.

Боксёры не раз публично довольно резко высказывались о друг друге.

"В нём живут два разных человека. Головкин может притворяться хорошим парнем, но на самом деле это не так. Я его считаю засранцем и хамелеоном. Ему хочется показать себя хорошим, он якобы делает всё для фанатов, но в других местах он говорит много грязных вещей. Будь мужчиной и отвечай за свои слова", — говорил Канело о Головкине.

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Альварес также ставил под сомнение достижения Головкина.

"Я готов ко всему. Вы постоянно спрашиваете меня о трилогии. В отличие от GGG, я делаю реальные бои, делаю важные вещи для бокса. А чем он занят? Где он вообще? Чего он добился с тех пор, когда мы дрались с ним в последний раз? Ничего он не добился”.

Казахстанец в свою очередь также резко отвечал на публичные выпады Канело.

"Канело" говорит, что в отличие от меня, он дрался с лучшими из лучших. Он за это время дрался в суперсреднем и полутяжелом дивизионах, верно? Если так, то где тогда бои с Давидом Бенавидесом и Артуром Бетербиевым? Его слова — чистое лицемерие. Он лукавит. И пора нам принять тот факт, что далеко не всё, сказанное им, является правдой. Честно? Я не хочу больше говорить о нём и комментировать его слова. Тем более, не хочу говорить за него".

Канело не раз заявлял, что хочет завершить карьеру соперника.

"Моя цель — завершить карьеру Головкина. Не хотел бы показаться неуважительным, он отличный боец и один из лучших боксёров в истории. Но я планирую завершить его великую карьеру. Я очень мотивирован и не могу дождаться момента, пока выйду на ринг”.

Головкин перед проведением третьего боя также прокоментировал его высказывания.

"Если честно, смешно не то, что он говорит... В общем, смешно то, как он ведёт себя. Если ты представитель этого вида спорта, то уже веди себя более-менее достойно. На мой взгляд, человек не ведёт себя так, когда он уже действительно "большой". А все эти мелочи, вся эта грязь — просто неприятно. Если сказать по-мужски, то это недостойно. Всё, что он говорит, мол, нокаутирую, закончу с его карьерой, — он просто пытается набить себе экстра-бонусы. Но мы же все понимаем, что это не столько смешно, сколько где-то подло".

Фото: Instagram/gggboxing

Денежный вопрос

Соперники уже гарантировали миллионный гонорар за выход на ринг, независимо от исхода боя.

Геннадий Головкин заработает восемь миллионов долларов и может получить в общей сложности до 45 миллионов долларов за счет платных просмотров. Альварес получит за бой с GGG до 65 миллионов долларов. Из них 10 миллионов - его базовые выплаты, а остальное - права на трансляцию, платные просмотры и спонсорство.

"Уверенность, вера в победу Головкина сильнее"

Обозреватель Ring Observer, автор спортивных книг Скуп Малиновски, считает, что два первых боя Головкина против Альвареса были спорными, и, возможно, коррумпиированными.

"Надеюсь, что это, наконец, будет настоящая дуэль, чтобы решить вопрос о том, кто из них лучший", - говорит эксперт.

Он присутстовал на пресс-конференции боксеров перед боем, и он отметил, что Головкин вёл себя гораздо увереннее, нежели Альварес.

"Головкин мало говорит по-английски. Он сияет и счастлив, и вокруг него витает аура знания, что он выиграет этот бой. Накануне Головкин сказал следующее: "Обыграть Канело имеет смысл не только для меня, но для этого спорта. Я хочу вернуть позиции (высокий статус, популярность бокса в общей спортивной мировой иерархии). Я хочу чистый вид спорта. Я просто большой фанат бокса". Канело довольно скучен и редко говорит что-то интересное. Единственное, что он сказал интересного на финальной пресс-конференции: "Надеюсь, в субботу вечером мы все будем кричать "Да здравствует, Мексика". Я чувствую, что уверенность, вера в победу Головкина сильнее", - сказал эксперт в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.

Скуп Малиновски отмечает хорошую физическую форму Канело. Он говорит о его телосложении, хороших ударах, а также об огромном количестве фанатов. При этом, по его мнению, у Канело нет силы ударов.

"Я считаю, что боксерский истеблишмент прикрывает его слабости. Это - отсутствие силы удара, защиты, движения головой. Канело выглядит как хороший, обычный боец, который упакован отлично".

Что касается Головкина, то эксперт говорит о его целеустремлённости и желании.

"Головкин — один из величайших бойцов в истории. У него все по максимуму - интеллект, мощь, атлетизм, скорость, точность, техничность, целеустремленность, желание. Я оцениваю его наравне с Хопкинсом, Пакьяо, Ленноксом, Кличко, Джонсом, Робинсоном, Кальзаге. Он заставил своих лучших соперников (Котто, Флойда, Мартинеса, Канело) избегать его. К сожалению, мы никогда не видели, чтобы Головкин одерживал свои величайшие победы нокаутом над Мейвезером, Котто, Канело".

Фото: Instagram/gggboxing

Комментируя поражения Альвареса россиянину Дмитрию Биволу, Скуп Малиновски говорит, что мексиканец переоцененный боксёр.

"Бивол доминировал, явно превосходи. Это не было неожиданностью, я всегда считал Канело переоцененным".

Эксперт считает, что для Канело сейчас важен каждый бой, так как на карту поставлена его карьера.

Он также прокомментировал публичные выпадки боксёров друг на друга.

"Я думаю, что есть недовольство, основанное на истории двуз боев, жульничестве Канело с допингом и закулисным бизнесом".

На вопрос, кто победит в завтрашнем бою и не станет ли помехой для Головкина его возраст на пути к победе, американский эксперт ответил так:

"Возможно, возраст ограничит Головкина, но он по-прежнему выглядит сильным. Сегодня у него очень уверенная аура и дух. Помните, Бернард Хопкинс был великим бойцом до 40 лет? Думаю, что победит Головкин решением судей или нокаутом. Я всегда считал, что он значительно превосходит Канело".

К слову, Скуп Малиновски не знаком с творчестом казахстанского певца Димаша Кудайбергена, который выступит на завтра на бое в Лас-Вегасе.

"Я с нетерпением жду его выступления. Приятно видеть, что продвижение боя справедливое, поскольку в мероприятии участвует казахстанский певец, а не только мексиканец".

"Для Головкина важно поставить точку в этом бою!"

Основатель проекта FightSpace, российский комментатор Григорий Стангрит говорит о важности этого боя для двоих боксёров.

“Канело проиграл последний бой, и два подряд поражения – это серьёзный удар по его каръере. Конечно, это не умаляет его достижений. Но для такой звезды - это явное уменьшение гонораров, пусть не критчино, но в контрактах все будет не так выгодно. Для него важно одержать очевидуню победу. У Головкина похожая ситуация. Это один из последних его крупных боёв в 40 лет. Для него важно поставить точку в этом бою".

Российский эксперт отмечает, что в бою против Бивола, Канело не смог противостоять стилю соперника. По его словам, мексиканцу тяжело биться против боксёров, которые хорошо двигаются на ногах, работают на скорость и быстро уходят с дистанции на атаки.

Фото: Instagram/gggboxing

При этом он отмечает физическую силу мексиканца.

"Он поразительно силён для своего веса. В своей категории по сравнению с соперниками.И он довольно быстрый боксёр для этих весов. Но здесь важный момент, он быстр - пока есть силы. Когда устает, его скорость заметно падает. Когда у Геннадия что-то не получается, он не начинает психовать или паниковать. В бое против Бивола Канело он психанул и поднял его в воздух чтобы показать, что он в порядке, что он так силен, что может поднять полутяжа. Но было видно, что это от бессилья. Демонстрация силы от бессилья".

Стангрит прокомментировал предположения о том, завершит ли каръеру Головкин после противостояния Канело.

"Если победит, это будет идеальным моментом, чтобы завершить каръеру. С другой стороны, если победит, будут и выгодные финансовые предложения, от которых трудно отказаться, так как карьера подходит к концу, возможность больших заработков осталось немного. В большинстве случаем боксеры продолжают, если есть серьёзные предложения. Редко, кто отказывается".

"Головкин не на пике, но по-прежнему великий боец"

Известный американский журналист Дэн Рафаэль в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz поделился своим мнением, почему этот поединок важен для Головкина и Альвареса.

"Бой важен для них по многим причинам. Они оба заработают самые большие деньги, которые только могут заработать на данный момент. Это бой, которого фанаты ждали в течение четырех лет после матча-реванша. Что касается Канело, то он может попытаться стереть поражение, которое он понес в своем последнем бою с Биволом в полутяжелом весе, а также одержать чистую победу над GGG. Для Головкина он может стать чемпионом в двух дивизионах и, наконец, одержать официальную победу над Канело после ужасной ничьей в первом бою, и спорного поражения решением большинства судей во втором".

Дэн Рафаэль считает, что разговоры о возрасте казахстанского боксёра преувеличены, и он находится в прекрасной форме.

"Да, ему 40 лет, и он уже не на пике формы, но он по-прежнему великий боец, обладающий силой, сильным подбородком и большим опытом. Я видел множество бойцов в возрасте 40 лет и старше, совершивших великие дела — Мэйвезер, Пакьяо, Бернард Хопкинс и многие другие".

Вопрос, кто будет победителем в противостоянии, он прокомментировал так:

"Думаю, это будет еще один отличный и конкурентный бой. Я могу предположить, что всё может пройти по-разному, но если меня заставят выбирать победителя, я выберу Канело по собственному решению".

Фото: Getty Images

Где смотреть бой

Третий поединок Геннадия Головкина и Сауля Канело Альвареса покажут телеканалы Qazaqstan, Qazsport и “Евразия”. Вечер бокса с участием них начнётся в 5:00 по столичному времени. Главный поединок начнётся предположительно в 8:00