О карьере Головкина и проблемах в женской сборной РК - тренер Сагатбек Мусаханов

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Известный казахстанский тренер Сагатбек Мусаханов воспитал немало известных боксеров. Среди его учеников – профессиональные боксеры Али Ахмедов (19-1, 14 КО), тренирующийся сейчас в лагере легендарного Геннадия Головкина, а также непобежденный Жанкош Тураров (25-0, 18 КО). В интервью BaigeNews.kz наставник оценил недавние бои своего подопечного, Геннадия Головкина, порассуждал о шансах Алимханулы стать заменой Головкину и рассказал о ситуации с его ученицей в женской национальной сборной Казахстана.

- На вечере бокса в Лас-Вегасе в ночь с 17 на 18 сентября по времени Казахстана свои бои провели ваш ученик Али Ахмедов и Геннадий Головкин. Что скажете о выступлении своего ученика Али, который сумел в бою с Габриэлем Росадо получить пояса WBC Silver и IBF North American?

- Али Ахмедов – один из лучших боксеров в нашей республике, парень воспитанный, у него есть цели и мечты, к воплощению которых в жизнь он уверенно идет. Благодаря Геннадию Головкину, который взял Али под свое крыло, я думаю, что карьера у Али будет развиваться по восходящей. Геннадий Головкин создал очень хорошую атмосферу, набрал квалифицированных тренеров, специалистов по питанию и физической подготовке, тактике, и я думаю, что все будет хорошо. Если говорить о самом бое, могу сказать, что были у Али недоработки, без них не обойтись, но, зная Али, я не сомневаюсь, что к следующему бою он их исправит. Али Ахмедов – умный боксер, думающий.

Сегодня (29 сентября - прим. авт.) Али прилетел в Алматы, думаю, на следующей неделе он будет в зале, потихонечку начнем работать. Геннадий Головкин его отпустил на определенное время, чтобы он отдохнул, встретился с семьей, - рассказал тренер.

- Насколько высоки шансы у Али Ахмедова стать претендентом на главные титулы в профессиональном боксе?

- Уже сейчас Али в рейтингах IBF и WBC стоит на третьих местах. Я думаю, через один или два боя Али будет в элите профессионального бокса.

-Не могу не спросить вас как эксперта о шансах Жанибека Алимханулы на то, чтобы стать вторым Головкиным в среднем весе, а может, даже превзойти его достижения?

- У Алимханулы есть все шансы, чтобы стать одним из величайших боксеров мира, он – очень талантливый парень. Но и Геннадий Головкин, несмотря на возраст, показывает высочайший уровень. Я счастлив, что благодаря Головкину наш Казахстан стали узнавать в мире. Когда ты приезжаешь в США, Европу, и говоришь GGG, они знают, что за страна Казахстан. Головкин провел большую работу для продвижения наших спортсменов на мировую арену.

- Думаете, Головкин продолжит карьеру?

- Я думаю, да. GGG знает, что делать, куда идти, самое главное, он собрал вокруг себя очень квалифицированную и грамотную команду, думаю, Головкин еще покажет несколько классных боев на самом высоком уровне.

- Давайте вернемся к вашим ученикам. Это не только мужчины. Мы знаем, что в национальной сборной Казахстана по женскому боксу в весе до 54 кг выступает ваша ученица Балауса Муздиман. В 2015 году она стала чемпионкой мира среди молодежи. Когда мы можем ждать от неё больших побед на взрослом уровне?

-На чемпионате Казахстана в 2021 году, где определяются сильнейшие спортсменки на предстоящий год, Балауса заняла второе место, уступив чемпионство Дине Жоламан. На чемпионат мира-2022 в Стамбуле по спортивному принципу поехала Жоламан, выиграла бронзовую награду мирового первенства.

В конце октября этого года в Иордании будет проходить чемпионат Азии, и Дина Жоламан взяла перерыв, решила пропустить этот старт. По спортивному принципу на континентальное первенство должна была ехать второй номер в республике на данный момент в своем весе - Балауса Муздиман. Но получается так, что главный тренер сбор перевёл в вес до 54 кг свою ученицу Жайну Шекербекову, в 2022 году ставшую бронзовой призёркой Чемпионата мира, но в категории до 52 кг, и теперь её отправляют от Казахстана на чемпионат Азии в весе до 54 кг. Моя ученица выпадает с большого старта, и я считаю, что несправедливо, так как Жайна Шекербекова проходила отбор в команду в весе до 52 кг, а не в 54 кг. В качестве причин, почему на "Азию" едет не Балауса, а Жайна, называют сгонку моей ученицей веса, хотя это не так, говорят, что Балауса на Кубке Президента проиграла. Проигрывают и выигрывают все, это спорт, но на данный момент Балауса Муздихан – второй номер в республике в весе до 54 кг, постоянно тренируется, готова, не имеет травм, и так как первого номера в её весе нет, то именно она должна представлять Казахстан на предстоящем чемпионате Азии.

- А, может быть, устроить спарринг между Муздихан и Шекербековой?

- Зачем нужен спарринг, если на чемпионате Казахстана Балауса завоевала право быть вторым номером в этом весе? Если бы сейчас на "Азию" отправили первый номер в весе до 54 кг Дину Жоламан, то вопросов не было бы, но Шекербекова должна сначала на чемпионате республики доказать своё лидерство именно в весе до 54 кг, чтобы представлять страну на международных соревнованиях в этой категории.

- Как отреагировала сама Балауса на эту ситуацию?

- Она получила большой стресс, для неё очень больно, она не понимает, почему так произошло. Мы живем в правовом государстве, где должна быть справедливость.

- Пробовали ли подавать обращение в Казахстанскую федерацию бокса?

-Я не обращался в Федерацию и не планирую этого делать. У нас есть общественность, которая видит все результаты. Недавно Балауса Муздихан выступала на международном турнире в Польше, завоевала бронзовую награду, Жайна Шекербекова тоже стала бронзовой призёркой. Но у Балаусы должно быть преимущество как у действующей серебряной призёрки чемпионата Казахстана именно в этом весе.

Александр Шахбазов