Димаш Кудайберген исполнил гимн Казахстана перед началом боя Головкин – Канело

Фото: instagram.com/dimash.news

Перед началом поединка между Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Канело Альваресом гимн Казахстана исполнил кумир миллионов – певец Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz

Димаш Кудайберген прибыл в Лас-Вегас по специальному приглашению Геннадия Головкина.

Третий бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса стартовал на Вечере бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Каждый из соперников уверен, что победа в этом поединке останется за ним. Мексиканский боксёр защищает пояса WBA, WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

Долгожданный бой в прямом эфире транслируют телеканалы Qazaqstan, Qazsport и "Первый канал "Евразия"