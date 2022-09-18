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  • Димаш Кудайберген исполнил гимн Казахстана перед началом боя Головкин – Канело
instagram.com/dimash.news Сегодня, 09:39
69
Фото: instagram.com/dimash.news

Димаш Кудайберген исполнил гимн Казахстана перед началом боя Головкин – Канело

Перед началом поединка между Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Канело Альваресом гимн Казахстана исполнил кумир миллионов – певец Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz

Димаш Кудайберген  прибыл в Лас-Вегас по специальному приглашению Геннадия Головкина.

Третий бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса стартовал на Вечере бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада).  Каждый из соперников  уверен, что победа в этом поединке останется за ним.  Мексиканский боксёр защищает пояса WBA, WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

Долгожданный бой в прямом эфире транслируют телеканалы Qazaqstan, Qazsport и "Первый канал "Евразия"

Видео: t.me/sportilinet
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#Димаш Кудайберген
Сегодня, 09:39
69
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