  • 26 Апреля, 15:19
  • BAIGENEWS

Природный пожар тушат в резервате "Семей Орманы"

Сегодня, 15:11
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:11
Сегодня, 15:11
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Фото: pxhere.com

В Бородулихинском районе области Абай на территории филиала ГЛПР "Семей Орманы" происходит природный пожар, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС уточнили, что местность является труднодоступной и болотистой. 

В тушении огня задействованы силы и средства ДЧС области Абай и лесного хозяйства.

Площадь пожара уточняется.

 

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