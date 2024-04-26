Природный пожар тушат в резервате "Семей Орманы"

Сегодня, 15:11

Сегодня, 15:11

В Бородулихинском районе области Абай на территории филиала ГЛПР "Семей Орманы" происходит природный пожар, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС уточнили, что местность является труднодоступной и болотистой.

В тушении огня задействованы силы и средства ДЧС области Абай и лесного хозяйства.

Площадь пожара уточняется.