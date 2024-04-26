Природный пожар тушат в резервате "Семей Орманы"
Сегодня, 15:11
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Сегодня, 15:11Сегодня, 15:11
46Фото: pxhere.com
В Бородулихинском районе области Абай на территории филиала ГЛПР "Семей Орманы" происходит природный пожар, передаёт BaigeNews.kz.
В МЧС уточнили, что местность является труднодоступной и болотистой.
В тушении огня задействованы силы и средства ДЧС области Абай и лесного хозяйства.
Площадь пожара уточняется.
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