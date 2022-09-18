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GGG обратился к казахстанцам
Казахстанский боксёр, за чьим поединком недавно наблюдал весь мир, поблагодарил своих болельщиков, передаёт Baigenews.kz.
Видеообращение Геннадий Головкин опубликовал на своей странице в Instagram после своего третьего боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
"Хотел обратиться ко всем землякам, любителям бокса, кто поддерживал меня, ко всем жителям Казахстана. Спасибо за вашу поддержку. За то, что все вместе. Эти моменты действительно нас объединяют, мы становимся как единое целое, забываем про все невзгоды, все проблемы. Чувствовал поддержку. Совсем немножко не хватило, моя ошибка — признаю. Вернёмся сильнее, все будет хорошо! Желаю всем здоровья! Алга Казакстан! Вместе мы сила, ребята!", — сказал Головкин.
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Напомним, третий бой GGG и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса прошёл в рамках Вечера бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе американского штата Невада.
Перед началом поединка кумир миллионов — певец Димаш Кудайберген — исполнил гимн Казахстана.
После 12 раундов Головкин уступил "Канело". В итоге мексиканец защитил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории. Геннадий же по-прежнему остался обладателем титулов WBA, IBF и IBO на дивизион ниже.
После боя Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Головкину и высказал слова поддержки.
Земляка поддерживали фанаты из разных регионов Казахстана. Например, столичный "Казмедиа" оказался переполненным из-за желающих посмотреть трансляцию боя и поддержать спортивного кумира. Бой транслировали на набережных и главных площадях в городах республики. За день до поединка в разных уголках страны болельщики проводили флешмобы, выстраиваясь в живые символы GGG.
Ранее Головкин заявил, что не собирается пока завершать свою карьеру.
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