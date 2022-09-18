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Присвоить Головкину звание "Еңбек Ері" предложил эксперт
Казахстанский спортивный журналист и эксперт по единоборствам Серик Ноян считает, что пришло время присвоить Головкину звание "Еңбек Ері", несмотря на поражение в третьем бое с мексиканцем Саулем Канело Альваресом, передает Baigenews.kz.
Весь мир увидел, что Головкин и Альварес провели хороший бой. Серик Ноян отметил, что GGG блокировал с умом, и, как он сам сказал, "поздно включился".
"Канело был лучше, он более молодой, быстрый и, конечно же, роль сыграл его вес. Если вспомнить первые два боя, то там была настоящая "рубка". Они друг друга не жалели, хотели нокаутировать. В третьем бою меньше урона и активности, больше осторожности. Даже в 40 лет Гена остаётся самым опасным средневесом на данный момент. Для победы ему не хватило больше активности и точности. Чуть меньше попадал, чем обычно", - прокомментировал Серик Ноян.
После боя с Альваресом Головкин сохранил свои чемпионские пояса в среднем весе, и эксперт уверен, что казахстанцу еще есть, что показать на ринге.
"Он до этого говорил что хочет провести бой в Казахстане. Я думаю этот долгожданный поединок Гены в Казахстане может пройти летом следующего года в столице. Собрать многомиллионную аудиторию во всём мире и гордо представлять свою страну — мечта каждого. Головкин — тот редкий современник, который прославил наш флаг и нашу страну. В 40 лет оставаться востребованным и быть действующим чемпионом мира — не каждому дано на профи-ринге. Головкин имеет уже такие госнаграды, как "Курмет", "Парасат" и другие. Считаю, что пришло время присвоить ему звание "Еңбек Ері", которое считается самой высокой наградой в Казахстане. Даже у Ахметжана Есимова есть эта награда. На протяжений 16 лет Гена боксирует в профессионалах и является чемпионом мира. Благодаря ему узнают наш флаг. Головкин стал нашим бренд-амабассдором. После выхода его "на пенсию", может быть и музей откроют в его честь. Надо ценить своих особенных граждан при жизни", - заявил Серик Ноян.
Напомним, третий бой GGG и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса прошёл в рамках Вечера бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе американского штата Невада. По приглашению казахстанского боксёра в США прилетел Димаш Кудайберген. Перед началом поединка кумир миллионов исполнил гимн Казахстана.
После 12 раундов Головкин уступил "Канело". В итоге мексиканец защитил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории. Геннадий же по-прежнему остался обладателем титулов WBA, IBF и IBO на дивизион ниже.
После боя Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Головкину и высказал слова поддержки.
Земляка поддерживали фанаты из разных регионов Казахстана. Например, столичный "Казмедиа" оказался переполненным из-за желающих посмотреть трансляцию боя и поддержать спортивного кумира.
Активисты молодежного крыла "Жастар Рухы" партии "AMANAT" во всех регионах организовали публичный просмотр боя GGG. Сотни тысяч болельщиков с нетерпением ждали этого поединка. В столице возле площадки у международного выставочного центра EXPO собралось около пяти тысяч поклонников бокса.
В этот же день состоялся автопробег в поддержку Геннадия Головкина. Караван из более чем 10 автомашин проехал с флагами Казахстана и флагами "Жастар Рухы" по главным улицам столицы.
Головкин записал видеообращение и поблагодарил болельщиков.
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