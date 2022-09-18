Бой был близкий во всех направлениях: Головкин предположил, в чём была его ошибка

Фото: скриншот с видео FightSpace

Геннадий Головкин на пресс-конференции проанализовал своё поражение от Канело, передаёт Baigenews.kz.

Казахстанский боксёр признался, что несмотря ни на что, не испытвает большого разочарования и в целом удовлетворён поединком. GGG предположил, что возможно выбрал слишком медленную тактику, хотел затянуть соперника в глубокие раунды.

"Ошибкой с моей стороны, возможно, было стратегически начать всё потихоньку. Но, опять же, хотелось посмотреть, как он ведёт бой, как начнет развиваться. Но, в принципе, мы оба легко начали — с разведки, ну как-то это всё затянулось", — признался Головкин.

Видео: FightSpace

Он заявил, что во время боя не думал о судействе, а просто делал свою работу.

"План был один — план был выиграть. Чувствовал я себя хорошо. Все маленькие какие-то удары, которые наносил Канело, в принципе не ощущались. Не удивил меня ничем. И у меня не получилось его чем-то достать. Скажем так, бой был близкий во всех направлениях", — отметил казахстанец.

На вопросы о предполагаемой личной неприязнью между соперниками, Геннадий Головкин ответил, что разногласия если и были между оппонентами, но все точки над i расставил этот бой.

"Скажу за себя, я не чувствовал враждебность, если бы он переводил всё на личное. Я всегда говорил, если у тебя есть "личное", зачем ты ждёшь, когда проявить чувства. В тот момент, когда закончился бой, глядя друг другу в глаза, стало ясно: у него не было претензий ко мне, у меня не было к нему претензий. Мы обнялись, поздравили друг друга. Сказали, что это был прекрасный бой. Наверное, это то отношение, когда ты на высоком уровне и понимаешь, насколько опасен этот вид спорта. Скажем так, мы оба довольны теми отношениями, которые между нами сложились. В свои 40 лет я понимаю намного больше, чем в 36. Все мы понимаем, что это за игра", — поделился боксёр.

Он подчеркнул, что во время боя и после него чувствовал себя хорошо.

"На самом деле, я хотел немножко затянуть его в глубокие раунды и затем начать работать. В принципе, у меня это получилось. Да, немножко поздно это получилось. Но скажу за себя: я не пропускал каких-то сильных ударов. Посмотрите на моё лицо. Я чувствовал себя хорошо и свежо, просто не хватило времени. Во мне страсть к боксу ещё не остыла. В принципе даже не устал. Этой бой показал, что ещё есть силы, чему я очень рад", — заявил Головкин.

Казахстанец отметил, что полон сил, энергии и новых планов.

Напомним, в трилогии GGG уступил "Канело", который защитил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории. При этом Геннадий по-прежнему остается обладателем титулов WBA, IBF и IBO на дивизион ниже.

Полное видео боя: QAZSPORT TV

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Земляка поддерживали фанаты из разных регионов Казахстана. Например, столичный "Казмедиа" оказался переполненным из-за желающих посмотреть трансляцию боя и поддержать спортивного кумира. Бой транслировали на набережных и главных площадях в городах республики. Гимн Казахстана на на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе исполнил Димаш Кудайберген.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Головкину после боя и высказал слова поддержки.

Чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что не планирует завершать карьеру после поражения и сразу же после поединка с Канело получил новое предложение о бое от бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях британца Криса Юбэнка-младшего.