Головкин взлетел в рейтинге лучших боксёров мира после боя с "Канело"

Представлен новый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий (pound-for-pound) по версии портала BoxRec.com, передает BaigeeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин, занимавший до третьего боя с Саулем Альваресом восьмое место в списке, после поражения от мексиканца поднялся сразу на три строчки и занял пятое место.

Обновленный рейтинг P4P от Boxrec:

1. Сауль "Канело" Альварес (Мексика)

2. Дмитрий Бивол (Россия)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Александр Усик (Украина)

5. Геннадий Головкин (Казахстан)

6. Энтони Джошуа (Великобритания)

7. Эррол Спенс-младший (США)

8. Наоя Иноуэ (Япония)

9. Шакур Стивенсон (США)

10. Деонтей Уайлдер (США)

Напомним, Геннадий Головкин проиграл третий бой Альваресу после 12 раундов. В итоге мексиканец защитил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории. Геннадий остаётся обладателем титулов WBA, IBF и IBO на дивизион ниже.

После поединка президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Головкину и высказал слова поддержки.

GGG записал видеообращение и поблагодарил болельщиков. Он также рассказал, в чём была его ошибка во время боя.