Лента новостей
- Головкин взлетел в рейтинге лучших боксёров мира после боя с "Канело" 05:15 137
- В СКО разыскивают россиянина, который прибыл на поезде и пропал 04:27 196
- Аксакал-путешественник дошёл до Бейнеу 03:31 176
- Елена Рыбакина проиграла финал турнира в Словении 02:20 207
- "Барыс" обыграл "Сибирь" 01:37 218
- Казахстанский полицейский стал чемпионом мира по Qazaq kuresi 00:47 333
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 378
- Десять алматинцев получили по миллиону тенге в честь Дня города 18.09.2022 375
- Жители новостройки в Актау готовили еду в подъезде 18.09.2022 401
- Дмитрий Попко уступил двукратному Олимпийскому чемпиону в "Кубке Дэвиса" 18.09.2022 429
- Ветер и заморозки обещают синоптики казахстанцам в понедельник 18.09.2022 400
- Присвоить Головкину звание "Еңбек Ері" предложил эксперт 18.09.2022 670
- От 18 до 77: первый Абай-марафон прошёл в Семее 18.09.2022 421
- Поезд качался как игрушечный: в сети появились видео землетрясения на Тайване 18.09.2022 661
- Необычная оптическая иллюзия обнаружена в космосе 18.09.2022 422
- Новую форму получат футболисты казахстанских сборных 18.09.2022 409
- 19 сентября объявлено днём траура в Кыргызстане 18.09.2022 724
- Димаш Кудайберген опубликовал видео встречи с Головкиным после боя 18.09.2022 2428
- Субсидировать производство индюшатины предложили Минсельхозу 18.09.2022 450
- Лось стал причиной двойной аварии в Акмолинской области 18.09.2022 562
- Бой был близкий во всех направлениях: Головкин предположил, в чём была его ошибка 18.09.2022 912
- Прыгнувшего с моста мужчину спасли полицейские в Атырау 18.09.2022 409
- GGG обратился к казахстанцам 18.09.2022 3720
- После трилогии: Головкин не завершает карьеру, а Канело травмировал руку 18.09.2022 1148
- "Забытые в глуши". Вышел документальный фильм о казахстанских сёлах-призраках 18.09.2022 687
- Президент Казахстана позвонил Головкину и поддержал 18.09.2022 909
- Головкин не смог отобрать титулы у Канело 18.09.2022 710
- Димаш Кудайберген исполнил гимн Казахстана перед началом боя Головкин – Канело 18.09.2022 1630
- Председатель военно-врачебной комиссии погиб в ДТП в Карагандинской области 18.09.2022 798
- Елена Рыбакина вышла в финал теннисного турнира в Словении 18.09.2022 638
- Сто человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки 18.09.2022 605
- Сельчане Абайской области вынуждены пить грязную воду 18.09.2022 580
- Долгожданная трилогия: Головкин и "Канело" прибыли на T-Mobile Arena 18.09.2022 537
- Рабочие из Жанаозена обратились к президенту 18.09.2022 736
- В столице продолжается сезон региональных сельхозярмарок 18.09.2022 564
- В Казахстане предложили пересмотреть порядок призыва в армию 18.09.2022 4988
- В Усть-Каменогорске подорожал социальный уголь 18.09.2022 641
- ООН готова помочь решить пограничный спор Кыргызстана и Таджикистана 18.09.2022 599
- Алматы готов к проведению чемпионата мира по хоккею 18.09.2022 624
- Казахстан нарастил экспорт авто в Россию в 15 раз 18.09.2022 809
- В МИД Кыргызстана назвали действия Таджикистана "вероломным вторжением" 18.09.2022 604
- Ремонт дороги за 2 млрд тенге остановили на севере Казахстана 17.09.2022 15576
- Пригородные дачи Костаная спасают от огня 17.09.2022 501
- Заморозки и усиление ветра. Каким будет воскресенье в Казахстане 17.09.2022 514
- Павлодарец на время лишился машины из-за пранка друзей 17.09.2022 1461
- Десятилетняя акмолинка стала чемпионкой страны по шорт-треку среди школьников 17.09.2022 572
- Гигантские GGG: Морпехи из Актау устроили флешмоб 17.09.2022 694
- Подросток угнал машину у отца и сбил девочку в Туркестанской области 17.09.2022 616
- Токаев подписал указ о переименовании столицы 17.09.2022 620
- Кто победит в трилогии "GGG – Канело": мнения экспертов 17.09.2022 2662
- Цены на топливо и газификация: о чём говорил министр энергетики с карагандинцами 17.09.2022 640
- Президент подписал поправки по новым реформам 17.09.2022 866
- Футболист скончался во время матча в Уральске 17.09.2022 706
- Флеш-мобом в поддержку Головкина завершился субботник на территории EXPO 17.09.2022 747
- Казахстанский теннисист едва не сотворил сенсацию в Стамбуле 17.09.2022 626
- Испытание для мужчин: Более 100 всадников из столицы отправились в Туркестан 17.09.2022 795
- Оспа обезьян добралась до материковой части Китая 17.09.2022 591
- От официантки до дипломата: как девочка из казахстанской глубинки воплощает мечту в жизнь 17.09.2022 12452
- Как сопровождали Папу Римского, рассказали полицейские мотоциклисты 17.09.2022 667
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 22670
- Борец Даулет Шабанбай получил олимпийскую медаль спустя 10 лет 17.09.2022 3247
- Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк 17.09.2022 645
- Два человека оказались зажатыми в перевернутой пожарной машине в Павлодарской области 17.09.2022 590
- Папа Римский: Казахстан стал для меня настоящим сюрпризом 17.09.2022 5360
- Дети должны учиться в соответствующих условиях — Смаилов 17.09.2022 600
- Пожарный парк вертолётов в Казахстане планируют увеличить втрое 17.09.2022 739
- В МВД рассказали о легализации иностранных авто 17.09.2022 703
- Бекхэм 12 часов отстоял в очереди к гробу Елизаветы II 17.09.2022 1485
- Продолжает снижаться суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане 17.09.2022 628
- Головкин оказался тяжелее Канело на 200 граммов 17.09.2022 823
- Родившуюся в Атырау тройню с 21-летней матерью выписали из роддома 17.09.2022 1709
- Парк солнечной энергии предложил построить в Атырау венгерский инвестор 17.09.2022 828
- Один спецЦОН закрывают в Алматы 17.09.2022 706
- Код столичного аэропорта NQZ менять не будут - Мининдустрии 17.09.2022 628
- Информслужба по вопросам строительства жилья и ЖКХ появилась в Казахстане 17.09.2022 763
- Золото завоевала казахстанская шахматистка на чемпионате мира 17.09.2022 968
- Кыргызстан заявил о больших потерях среди военных в ходе перестрелки на таджикской границе 17.09.2022 6064
- Пресечена попытка кражи дизтоплива с АНПЗ 17.09.2022 678
- "Барыс" проиграл омскому "Авангарду" 16.09.2022 799
- Спасение детей от падения из окна попало на видео в Шымкенте 16.09.2022 2531
Головкин взлетел в рейтинге лучших боксёров мира после боя с "Канело"
Представлен новый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий (pound-for-pound) по версии портала BoxRec.com, передает BaigeeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанский боксёр Геннадий Головкин, занимавший до третьего боя с Саулем Альваресом восьмое место в списке, после поражения от мексиканца поднялся сразу на три строчки и занял пятое место.
Обновленный рейтинг P4P от Boxrec:
1. Сауль "Канело" Альварес (Мексика)
2. Дмитрий Бивол (Россия)
3. Теренс Кроуфорд (США)
4. Александр Усик (Украина)
5. Геннадий Головкин (Казахстан)
6. Энтони Джошуа (Великобритания)
7. Эррол Спенс-младший (США)
8. Наоя Иноуэ (Япония)
9. Шакур Стивенсон (США)
10. Деонтей Уайлдер (США)
Напомним, Геннадий Головкин проиграл третий бой Альваресу после 12 раундов. В итоге мексиканец защитил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории. Геннадий остаётся обладателем титулов WBA, IBF и IBO на дивизион ниже.
После поединка президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Головкину и высказал слова поддержки.
GGG записал видеообращение и поблагодарил болельщиков. Он также рассказал, в чём была его ошибка во время боя.
-
Hype news
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 378
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 22670
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 5872
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 3900
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 3016
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 2222
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 2678
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 4187
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 1890
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 2693
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 2010
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 19206
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 1876
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 2386
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 1960
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 23204
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 180310
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 8759
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 12433
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 3854
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 4296
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 12917
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 3559
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 9470
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 3482
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 6180
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 28248
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 10712
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 4184
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 8028
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 4307
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 21299
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 6284
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 6976
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 5452
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 10821
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 6201
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 5046
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 5165
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 8881
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 5296
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 4930
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 7436
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 5183
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 13094
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 4983
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 5117
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 5014
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 7446
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 5202
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 5646
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 6314
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 6155
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 5980
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 5613
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 7824
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 6852
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 7525
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 7805
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 9967
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 13682
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 9345
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 10110
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 8504
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 11933
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 7906
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 9381
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 11563
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 10232
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 10022
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 8391
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 10271
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 8597
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 18645
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 11610
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 11010
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 11405
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 11800
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 11118
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 11096
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 9104
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 7890
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 7952
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 8256
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 7633
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 11810
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 8510
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 10341
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 11365
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 11180
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 8911
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 9138
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 24314
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 10088
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 12198
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 9205
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 10633
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 11199
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 12266
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 10607
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 12602
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 12102
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 13218
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 13233
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 29645
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 13681
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 14496
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 14362
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 14699
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 15120
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 23189
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 14633
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 21896
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 32405
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 16411
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 20779
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 20748
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 22909
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 18967
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 20199
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 18310
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 18378
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 18273
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 33750
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 20154
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 18649
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 23023
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 22645
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 22950
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 22219
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 22286
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 24409
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 25037
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 23666
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 23209
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 23947
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 24440
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 22892
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 25405
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 23712
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 24296
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 25381
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 26733
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 25992
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 25228
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 28353
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 24902
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 27740
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 25445
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 56213
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 26968
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 26081
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 27346
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 25689
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 26011
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 26004
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 25766
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 27666
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 26422
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 28290