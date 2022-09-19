open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Головкин взлетел в рейтинге лучших боксёров мира после боя с "Канело"
Instagram_gggboxing Сегодня, 05:15
180
Фото: Instagram_gggboxing

Головкин взлетел в рейтинге лучших боксёров мира после боя с "Канело"

Представлен новый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий (pound-for-pound) по версии портала BoxRec.com, передает BaigeeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин, занимавший до третьего боя с Саулем Альваресом восьмое место в списке, после поражения от мексиканца поднялся сразу на три строчки и занял пятое место.

Обновленный рейтинг P4P от Boxrec:

1. Сауль "Канело" Альварес (Мексика)
2. Дмитрий Бивол (Россия)
3. Теренс Кроуфорд (США)
4. Александр Усик (Украина)
5. Геннадий Головкин (Казахстан)
6. Энтони Джошуа (Великобритания)
7. Эррол Спенс-младший (США)
8. Наоя Иноуэ (Япония)
9. Шакур Стивенсон (США)
10. Деонтей Уайлдер (США)

Напомним, Геннадий Головкин проиграл третий бой Альваресу после 12 раундов. В итоге мексиканец защитил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории. Геннадий остаётся обладателем титулов WBA, IBF и IBO на дивизион ниже.

После поединка президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Головкину и высказал слова поддержки. 

GGG записал видеообращение и поблагодарил болельщиков. Он также рассказал, в чём была его ошибка во время боя. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Головкин
Сегодня, 05:15
180
Журналист
Наверх