Куат Хамитов направил гуманитарную помощь пострадавшим от паводка

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов направил гуманитарную помощь жителям Атырауской области, пострадавшим от наводнения. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"От своего имени направил гуманитарную помощь жителям Атырауской области, пострадавшим от наводнения. В какой бы стране я ни находился, я всегда с моим народом", – написал Куат Хамитов.