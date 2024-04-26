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Куат Хамитов направил гуманитарную помощь пострадавшим от паводка

Сегодня, 12:04
АВТОР
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esquire.kz Сегодня, 12:04
Сегодня, 12:04
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Фото: esquire.kz

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов направил гуманитарную помощь жителям Атырауской области, пострадавшим от наводнения. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"От своего имени направил гуманитарную помощь жителям Атырауской области, пострадавшим от наводнения. В какой бы стране я ни находился, я всегда с моим народом", – написал Куат Хамитов.

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