В Караганде застройщик, вырубивший десятки деревьев пытается уйти от наказания

Строительная компания в Караганде хочет уйти от ответственности за вырубленные деревья на месте застройки. В январе в Специализированном межрайонном экономическом суде области было вынесено решение о компенсационной посадке 7 200 деревьев. Однако представители компании подали апелляционную жалобу. Чем обосновывают нежелание выполнять свои обязательства застройщики и что думают об этом общественники Караганды, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Резонансное дело волнует карагандинцев еще с 2022 года. Именно тогда компания Profinvest начала готовить площадку для строительства. Чтобы расчистить место для возведения жилого комплекса, рабочие начали вырубку деревьев. Жители близлежащих домов начали возмущаться по этому поводу. Однако представители стройкомпании заверяли их, что все делается в рамках закона, а вырубленные деревья они намерены пересадить в другое место. Но как выяснилось, у компании не было разрешения на вырубку зеленого насаждения.

"Когда начали первые деревья уничтожать, мы вызвали местный телеканал. У нас соседи многие были против. Сейчас застройщики говорят, что начали работу в июне или июле. Однако вырубку они начали производить еще с декабря. Мы ходили, наблюдали за всем этим. Они эти деревья засыпали, всё то, что уничтожали, всё прятали. Жители говорили "если вы прячете, значит, вы боитесь чего-то". Но они всё время отвечали нам: "Мы всё по закону делаем". Они говорили, что эти деревья пересаживают. А на деле получается, что акимат даже не разрешал им ничего", - говорит жительница микрорайона Гульдер-1 Наталья Габриэль.

Как оказалось, в акимат строительная компания за разрешением обращалась несколько раз. Об этом стало известно уже в суде. К проблеме подключились эко-активисты города, которые добились возбуждения уголовного дела по 340 УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников". Затем акимат города Караганды подал иск на застройщика.

10 января 2024 года судья Специализированного межрайонного экономического суда области Гульжан Тастанбаева вынесла решение по этому делу. Согласно решению суда, иск аппарата акима района им. Казыбек би в отношении ТОО "Profinvest" был удовлетворен, и с компании предписано взыскать в доход государства ущерб в размере 17 миллионов тенге и обязать провести компенсационную посадку 7 200 деревьев. Но компания обжаловала это решение. По их словам было вырублено не 144 дерева, а всего лишь 17. Эко-активисты с этим не согласны.

"Акимат не дал разрешение официально. Они 3-4 раза обращались, но им отказывали, потому что у них постоянно документы были не в порядке, точнее неполный перечень документов предоставляли. Но при этом начали вырубку самовольно, и жильцы стали жаловаться. Вызывали полицию, но это результатов не дало. Я являюсь партнером юридической компании ТОО "Лидер права", и безвозмездно помогаю гражданам в подобных делах. В тот момент, когда я подключилась к делу в качестве юриста, по данному делу оставался всего лишь месяц до окончания срока постановления о прекращении органов уголовного преследования от 25.05.2023 г. И как стало известно, по нему никакой работы не было проведено", - говорит член Общественного совета Караганды, юрист Айгерим Дарибаева.

По словам юриста-общественника, строительная компания апеллирует тем, что на территории стройплощадки было вырублено всего 17 деревьев, а не 144. Однако у общественников есть документы, подтверждающие, что на территории ныне строящегося ЖК до начала строительства было 144 дерева. На данный момент из густого зелёного насаждения остались лишь небольшое количество деревьев по периметру строящегося дома.

"Откуда взялось количество 144 дерева? Это из акта, который был составлен комиссией с участием представителей акимата и директора Profinvest. То есть, когда они хотели официально получить разрешение на вырубку перед началом строительства, они вместе с акиматом заактировали деревья, которые им нужно будет спилить, чтобы начать работу. Но как я ранее сказала, разрешение на их вырубку они не получили. А сейчас мы взяли этот акт в основу гражданского иска о компенсации и возмещении экологического ущерба. Там написано, что на территории до начала строительства было 144 дерева", пояснила юрист.

Апелляционную жалобу рассматривали в Карагандинском областном суде. Однако решение не было вынесено. Следующее заседание назначили на 2 мая. Эта новость ещё больше взбудоражила общественность города.

"Как таковой линии защиты у Profinvest нет. И своё нежелание исполнять обязательства они строят, ссылаясь лишь на то, что истек срок Постановления о прекращении органов уголовного преследования", - добавила Айгерим Дарибаева.

Подобное "увиливание" от ответственности происходит очень часто, говорят общественники и эко-активисты города. И даже если компании производят компенсационные посадки, остается открытым ещё один не менее важный вопрос – дальнейший уход за саженцами.

"В Караганде на сегодняшний день остро стоит вопрос не только по вырубке, но и по содержанию зелёных насаждений, так как некому этим заниматься. Нет ни государственного, ни коммунального, ни какого-либо учреждения, в котором есть соответствующие специалисты, которые занимались бы именно содержанием: высадкой, и уходом, санитарной подрезкой. Акиматы районов занимаются только подсчетом деревьев. У них есть отдел благоустройства, но там нет экологов. Также участились случаи вырубки деревьев. У нас есть независимая экологическая группа, куда входят дендрологи, экологи и общественники, юристы. И мы сами выезжаем, говорим акимату принять меры, полицию вызвать. Но нас не хватает на весь город. Везде идет вырубка, нигде нет контроля со стороны госорганов", - говорит общественник Бахтияр Омарханов.

Решением этой проблемы может быть создание госпредприятия, которое бы занималась непосредственно озеленением, уходом и защитой зелёных насаждений города.

Когда Караганда только образовывалась как город, было создано предприятие "Зелентрест", которое занималась озеленением. Тогда сотрудникам этого предприятия удалось из голой степи создать молодой зеленый город. Для этого понадобились годы кропотливого труда, учитывая резкоконтинентальный климат региона.

Сейчас, по словам общественников, вся проблема кроется в том, что озеленение отдали в руки частникам, которые в рамках госзакупок должны проводить работы по содержанию деревьев. Соответственно частные фирмы, выигравшие тендер экономят свои средства на уходе за насаждениями.

Отметим, что в рамках общереспубликанской акции "Таза Қазақстан", в рамках которой во всех населенных пунктах проводят посадку деревьев, в каждом городе должны высадить не менее 60 тысяч саженцев.

Однако пока эти молодые деревья подрастут и смогут полноценно выполнять свою функцию по очистке воздуха, пройдет не один десяток лет. Это беспокоит как жителей, так и биологов.

"В Казахстане давно стартовала программа по углеродной нейтральности. Соответственно, все древесные насаждения, которые в настоящее время мы имеем, они являются элементом этой углеродной нейтральности. Это первое. А во-вторых, существуют санитарные нормы по количеству площади зелёных насаждений на одного жителя. И в настоящее время в результате сплошной вырубки этих деревьев и отсутствия нормальных компенсационных посадок, эта цифра на каждого жителя ежегодно падает, то есть если в 2015 году средняя площадь зелёных насаждений на одного жителя Караганды составляла порядка около 14,5 м2, то согласно заключению прокуратуры, в прошлом году эта цифра уже составляла 13,4 м2 на одного жителя. Но ведь международной организацией здравоохранения была принята норма, что на каждого городского жителя должно быть не менее чем 15 квадратных метров озеленения", - говорит преподаватель кафедры Ботаника Карагандинского Университета им. Букетова Денис Сирман.

Глядя на участившиеся вырубки многолетних деревьев в угоду строительства новых жилых комплексов, можно утверждать, что и эта уменьшенная норма площади зелёного насаждения на одного жителя совсем не выполняется.

Кроме того, нужно понимать, что зеленые насаждения выполняют в городе несколько других важных функций: шумоподавление, удержание снега, снижение температуры воздуха в городской среде.

"Если мы говорим о полноценной функции дерева по очищению воздуха, то оно начинает его очищать с раннего возраста. Но другой вопрос в том, что в зависимости от объёма её кроны степень очистки будет с каждым годом возрастать. Для уже существенной очистки воздуха в районе города дереву нужно не менее чем 15-20 лет, для того, чтоб оно набрало крону. Это касается лиственных растений, а для хвойных растений понадобится около 40 лет. И именно когда они набирают крону, они начинают полноценно выполнять эти функции", - пояснил Денис Сирман.

Руководствуясь всеми этими доводами дендрологов, биологов и экологов, общественники и неравнодушные жители Караганды буквально каждый день ведут борьбу против вырубки деревьев в городе.

"Мы хотим дышать свежим воздухом. Поэтому мы всеми силами боремся за эти деревья. Я даже подходила к жильцам этих новостроек, к строителям, к представителям строительных компаний с вопросом "А чем будут наши и ваши дети и внуки дышать завтра, если мы уничтожим все деревья в городе?". Но они ничего не говорят. А мы считаем, что нужно бороться. Только так мы сможем сохранить зелёные насаждения. И с этой компанией будем бороться до последнего. Хотим добиться справедливого решения суда", - говорит жительница города Наталья Габриэль.

Какое решение вынесет апелляционный суд, станет известно 2 мая. BaigeNews.kz будет следить за ситуацией.

Фото: Айжан Ныгметжан.